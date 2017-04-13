Столтенберг: Трамп выступает за выполнение планов по укреплению восточных рубежей НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Администрация президента США Дональда Трампа настроена на выполнение согласованных ранее планов по размещению дополнительных сил НАТО в Прибалтике и Польше. Такое мнение выразил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в эфире телеканала MSNBC.

Ему был задан вопрос о том, поддерживает ли Трамп инициативы по укреплению восточных рубежей Североатлантического альянса, которые были утверждены ранее администрацией 44-го президента США Барака Обамы и европейскими союзниками Вашингтона. Столтенберг ответил: "Действующая администрация - президент и его помощники по вопросам безопасности - полностью поддерживают усилия по приспособлению альянса к текущим условиям, что предполагает, в частности, переброску дополнительных сил НАТО в восточные государства альянса".

Генсек также добавил: "Сейчас впервые за много, много лет мы видим, что число американских военных в Европе увеличивается, а также военных НАТО в целом в странах Прибалтики и Польше, и я очень это приветствую". Столтенберг вместе с тем заверил, что альянс не стремится к началу новой холодной войны с Россией.

На саммите НАТО в Варшаве в прошлом году было принято решение разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше многонациональные батальоны. Развертывание такого батальона в Эстонии, как ожидается, завершится в мае.