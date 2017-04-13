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Сирия высоко оценивает позицию России по американской агрессии

Международная панорама
13 апреля, 20:09 UTC+3
Вашингтон не желает добиться успеха в сирийском урегулировании, отметил глава МИД Сирии Валид Муаллем
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Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Дамаск высоко оценивает принципиальную позицию, которую заняла Москва в отношении американской агрессии. Об этом заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Я должен дать высокую оценку позиции правительства России, президента РФ Владимира Путина и всего российского дружественного народа, которую они заняли в отношении американской агрессии, - сказал Муаллем. - Это агрессия явилась очевидным нарушением международного права и посягательством на суверенитет государства - члена ООН".

"Вчера в СБ ООН мы наблюдали театральную постановку, в рамках которой западные страны соревновались друг с другом, как нарушить единство и посягнуть на сирийский политический режим, - продолжил он. - После этого Россия применила вето, это было сделано своевременно, чтобы помешать дальнейшей агрессии против Сирии". "Поэтому я благодарю дружественную Россию за то, что она помешала использовать СБ ООН для осуществления агрессии против Сирии, сделала это уже в восьмой раз, - отметил министр, - однако здесь возникает вопрос, закончились ли намерения, попытки осуществить агрессию против Сирии. Я думаю, что они не закончились".

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Муаллем заявил, что незначительная роль США в астанинском и женевском процессах означает их нежелание добиться урегулирования. 

По его словам, авиаудар Вооруженных сил США по сирийскому военному аэродрому является актом агрессии. "Это имело место без одобрения ООН и без расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), кто мог выяснить ответственного за применение химоружия, - указал Муаллем. - Удар имел несколько целей. Одна из них - затормозить мирный процесс".

"Мы заметили, что с момента прихода (президента США Дональда) Трампа роль США в астанинском и женевском процессах сведена к минимуму, - отметил глава МИД Сирии - Это означает, что они не хотят добиться успеха мирного процесса".

Глава сирийского МИД также отметил, что ракетный удар США 7 апреля по Сирии имел целью затормозить мирный процесс.

"Я называю ракетный удар США агрессией, это имело место без одобрения ООН и без расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), кто мог выяснить ответственного за применение химоружия, - сказал Муаллем. - Удар имел несколько целей. Одна из них - затормозить мирный процесс".

 

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