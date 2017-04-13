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Минфин США ввел санкции против иранской организации за нарушения прав человека

Международная панорама
13 апреля, 20:49 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
Тегеранскую организацию тюрем в США обвиняют в причастности "к нарушению прав человека в отношении политзаключенных в тюрьме Эвин"
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ВАШИНГТОН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Министерство финансов США включило в свой санкционный список Тегеранскую организацию тюрем, а также высокопоставленного представителя Иранской государственной организации тюрем Сохраба Сулеймани в связи с нарушением прав человека. Соответствующую информацию распространило Управление по контролю за зарубежными активами минфина.

"Сегодняшнее расширение списка подчеркивает нашу поддержку иранского народа и демонстрирует обязательство привлекать к ответственности правительство Ирана за непрекращающиеся репрессии собственных граждан", - сказал Джон Смит, исполняющий обязанности профильного отдела Минфина. "Мы продолжим выявлять и вводить ограничительные меры против тех, кто несет ответственность за серьезные нарушения прав человека в Иране", - добавил он.

Как поясняется в заявлении Управления, Тегеранская организация тюрем "виновна или причастна к нарушению прав человека в отношении политзаключенных в тюрьме Эвин", которая находится под управлением организации. Что касается Сулеймани, то он, по данным Минфина, возглавлял организацию в тот период, когда в одной из тюрем под ее юрисдикцией были совершены насильственные действия в отношении политических заключенных.

Подобные решения Вашингтона означают запрет для американских граждан и компаний вести какие-либо дела с внесенными в черные списки, а также замораживание их активов в банковской системе США, если таковые будут обнаружены.

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