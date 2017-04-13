США сожалеют в связи с решением РФ голосовать против резолюции СБ ООН по Сирии

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американская администрация сожалеет по поводу решения России голосовать против новой резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии, но не удивлены этим шагом Москвы. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"К сожалению, но это не вызывает удивления, Россия встала на пути этой резолюции", - сказал официальный представитель президента США.

При этом он заострил внимание на том, что Китай и Казахстан воздержались в ходе голосования по упомянутому документу. В связи с этим Спайсер утверждал, что Россия по данному вопросу находится в изоляции. Он также охарактеризовал Казахстан как давнего союзника России и выразил мнение, что решение Астаны воздержаться при голосовании имеет в этом контексте важное значение.