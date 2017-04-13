Турция находится на последней стадии принятия решения по С-400

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Турции находятся на завершающей стадии принятия решения о закупке систем противовоздушной обороны, рассматривая и вариант приобретения российских комплексов С-400. Об этом заявил министр обороны Турции Фикри Ышык.

"Турции срочно необходима система противовоздушной обороны. В контексте связанного с С-400 процесса мы находимся на стадии принятия финального решения. Итоговое решение примут президент и премьер-министр", - приводит слова министра агентство Анадолу.

В середине марта Ышык сообщил, что в переговорах по закупке С-400 есть прогресс, но стороны "пока еще не достигли момента", чтобы поставить подписи под соглашением. Он также отметил, что в случае закупки российских комплексов Анкара не планирует интегрировать их в систему НАТО.

О том, что Турция и Россия ведут переговоры по теме закупки С-400, стало известно в ноябре 2016 года. А в марте этого года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что Турция высказывала пожелание получить от России кредит на приобретение вооружений, в том числе зенитных ракетных систем С-400.