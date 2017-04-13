Турция находится на последней стадии принятия решения по С-400

Хэмилтон и Феттель в Бахрейне определят единоличного лидера сезона "Формулы-1"Спорт 14 апреля, 0:34
СМИ: бывший футболист "Кубани" Сиссе обвинен в шантаже ВальбуэнаСпорт 14 апреля, 0:02
"Аякс" победил "Шальке" в первом матче 1/4 финала футбольной Лиги ЕвропыСпорт 13 апреля, 23:56
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Андерлехтом" в первом матче 1/4 финала Лиги ЕвропыСпорт 13 апреля, 23:55
В память о принцессе Диане возле Кенсингтонского дворца создан Белый садОбщество 13 апреля, 23:42
Юношеская сборная России по хоккею обыграла шведов в стартовом матче ЧМСпорт 13 апреля, 23:10
Крамник обыграл Ананда в первом матче на шахматном супертурнире в ЦюрихеСпорт 13 апреля, 22:59
Глава ЦРУ назвал WikiLeaks "вражеской службой разведки"Международная панорама 13 апреля, 22:44
Трамп: Пентагон имел разрешение на применение в Афганистане сверхмощной бомбыМеждународная панорама 13 апреля, 22:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Турции находятся на завершающей стадии принятия решения о закупке систем противовоздушной обороны, рассматривая и вариант приобретения российских комплексов С-400. Об этом заявил министр обороны Турции Фикри Ышык.
"Турции срочно необходима система противовоздушной обороны. В контексте связанного с С-400 процесса мы находимся на стадии принятия финального решения. Итоговое решение примут президент и премьер-министр", - приводит слова министра агентство Анадолу.
В середине марта Ышык сообщил, что в переговорах по закупке С-400 есть прогресс, но стороны "пока еще не достигли момента", чтобы поставить подписи под соглашением. Он также отметил, что в случае закупки российских комплексов Анкара не планирует интегрировать их в систему НАТО.
О том, что Турция и Россия ведут переговоры по теме закупки С-400, стало известно в ноябре 2016 года. А в марте этого года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что Турция высказывала пожелание получить от России кредит на приобретение вооружений, в том числе зенитных ракетных систем С-400.