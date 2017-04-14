Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президентские выборы в Албании пройдут 19 апреля

Международная панорама
14 апреля, 1:16 UTC+3 СКОПЬЕ /Корр. ТАСС, Валентин Адоньев
Кандидаты на пост главы государства пока не определены
Поделиться
Материал из 1 страницы

СКОПЬЕ, 14 апреля. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Выборы президента Республики Албания (РА) состоятся 19 апреля. Об этом заявил спикер парламента страны Илир Мета.

"Первый тур президентских выборов в Албании начнется 19 апреля", - привел в четверг македонский телеканал ALSAT-M слова председателя албанского парламента, объявившего об этой дате на очередном пленарном заседании.

"Решение (о дате проведения выборов) было принято ранее в ходе президентской конференции", - уточнил Мета.

"На конференции в качестве даты организации первого тура голосования определили 19 апреля, - отметил спикер парламента. - Процедура начнется в 18:00 и будет проходить в соответствии с конституцией и избирательным законодательством".

По словам Меты, кандидаты на пост президента пока еще не определены.

В настоящее время президентом страны является бывший глава МВД, выдвиженец от Демократической партии Албании Буяр Нишани. Его мандат истекает 11 июня.

Глава республики избирается парламентом сроком на пять лет. Для избрания новому президенту необходимо набрать 84 из 140 голосов депутатов. В противном случае будет назначен второй этап парламентского голосования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Албания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
8
Украинские радикалы устроили провокацию на праздновании годовщины освобождения Одессы
3
Сербские протесты зазвучали украинскими "майданными" лозунгами
7
Вдали от кризиса и столичной суеты: быт и нравы южнокорейской деревни Хахве
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американская авиационная бомба MOAB. Досье
2
Сноуден: сверхмощная бомба ударила в Афганистане по тоннелям, построенным самими США
3
Белый дом не уточняет, санкционировал ли Трамп применение сверхмощной бомбы в Афганистане
4
Путин примет участие в саммитах ЕврАзЭС и ОДКБ в Бишкеке
5
Самойлова надеется, что еще сумеет в будущем выступить на "Евровидении"
6
Глава ЦРУ: КНДР как никогда близка к возможности использовать против США ядерное оружие
7
Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в Европе
Темы дня
Загрузка...
Реклама