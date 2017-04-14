Президентские выборы в Албании пройдут 19 апреля

СКОПЬЕ, 14 апреля. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Выборы президента Республики Албания (РА) состоятся 19 апреля. Об этом заявил спикер парламента страны Илир Мета.

"Первый тур президентских выборов в Албании начнется 19 апреля", - привел в четверг македонский телеканал ALSAT-M слова председателя албанского парламента, объявившего об этой дате на очередном пленарном заседании.

"Решение (о дате проведения выборов) было принято ранее в ходе президентской конференции", - уточнил Мета.

"На конференции в качестве даты организации первого тура голосования определили 19 апреля, - отметил спикер парламента. - Процедура начнется в 18:00 и будет проходить в соответствии с конституцией и избирательным законодательством".

По словам Меты, кандидаты на пост президента пока еще не определены.

В настоящее время президентом страны является бывший глава МВД, выдвиженец от Демократической партии Албании Буяр Нишани. Его мандат истекает 11 июня.

Глава республики избирается парламентом сроком на пять лет. Для избрания новому президенту необходимо набрать 84 из 140 голосов депутатов. В противном случае будет назначен второй этап парламентского голосования.