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Канада расширила санкции в отношении Сирии

Международная панорама
14 апреля, 1:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Канада внесла в черный список 26 физлиц, связанных с сирийским правительством
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Канада расширила в четверг экономические санкции против Дамаска, внеся в черный список 26 физических лиц, связанных с правительством Сирии. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

"Ситуация в Сирии представляет собой опасное нарушение всеобщего мира и безопасности, что привело или может привести к серьезному международному кризису", - говорится в заявлении кабинета министров.

В 2012 году Оттава ввела санкции с целью усилить давление на Асада. В черный список, предполагающий "замораживание" хранящихся в канадских банках активов, тогда были включены более 100 физических лиц и десятки организаций и фирм. Была приостановлена реализация всех двусторонних соглашений о сотрудничестве. В марте 2012 года Канада закрыла свое посольство в Сирии.

Последний раз санкции против Дамаска Канада расширяла в январе 2014 года.

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