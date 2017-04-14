Канада расширила санкции в отношении Сирии

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Канада расширила в четверг экономические санкции против Дамаска, внеся в черный список 26 физических лиц, связанных с правительством Сирии. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

"Ситуация в Сирии представляет собой опасное нарушение всеобщего мира и безопасности, что привело или может привести к серьезному международному кризису", - говорится в заявлении кабинета министров.

В 2012 году Оттава ввела санкции с целью усилить давление на Асада. В черный список, предполагающий "замораживание" хранящихся в канадских банках активов, тогда были включены более 100 физических лиц и десятки организаций и фирм. Была приостановлена реализация всех двусторонних соглашений о сотрудничестве. В марте 2012 года Канада закрыла свое посольство в Сирии.

Последний раз санкции против Дамаска Канада расширяла в январе 2014 года.