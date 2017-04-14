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Глава ЦРУ: КНДР как никогда близка к возможности использовать против США ядерное оружие

Международная панорама
14 апреля, 2:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
По словам Майкла Помпео, число испытаний и мощность боеголовок КНДР возрастает, что "сужает количество имеющихся возможностей предотвращения" возможного удара со стороны Пхеньяна
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Директор ЦРУ Майкл Помпео

Директор ЦРУ Майкл Помпео

© AP Photo/Jacquelyn Martin, File

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. КНДР как никогда раньше близка к тому, чтобы угрожать США применением баллистических ракет с ядерными боеголовками. Такую оценку дал директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Помпео, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

"Многие администрации (США) пытались найти верный подход к угрозе пуска баллистической ракеты с ядерной боеголовкой по США. Северная Корея как никогда в своей истории близка к этому", - подчеркнул Помпео.

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"Нам задают вопрос, а что в этом принципиального нового? Возможно, ничего, кроме каждого очередного испытания, число которых и мощность нарастает", - предупредил он. "Все это сужает количество имеющихся возможностей предотвращения (подобного развития событий) и повышает шансы принятия лидером Северной Кореи неверного решения в определенный момент в будущем", - добавил директор ЦРУ.

Соединенные Штаты в последнее время несколько раз заявляли, что рассматривают все возможные варианты в отношении КНДР. 9 апреля стало известно, что Тихоокеанское командование Вооруженных сил США направило в сторону Корейского полуострова авианосную ударную группа во главе с авианосцем Carl Vinson. Однако, по словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, это решение не было обусловлено конкретными причинами. По данным агентства Ренхап, группа прибудет к месту назначения 15 апреля.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. Ракетные пуски продолжились и в этом году, после очередного такого испытания в начале марта командование американского контингента в Республике Корея сообщило, что приступило к размещению зенитного ракетного комплекса THAAD на территории этой страны, несмотря на возражения Москвы и Пекина.

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