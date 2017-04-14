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Верхняя палата парламента Японии разрешила снабжение войск США в зонах боевых действий

Международная панорама
14 апреля, 6:10 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин
Силы самообороны страны ранее не имели права это делать из-за опасности вовлечения в реальные боевые действия
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ТОКИО, 14 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Верхняя палата парламента Японии одобрила пересмотренное соглашение с США о военно-материальном снабжении, которое теперь разрешает предоставлять американским войскам боеприпасы и снаряжение в зонах военных действий.

Ранее японские Силы самообороны не имели права это делать из-за опасности вовлечения в реальные боевые операции.

Верхняя палата одобрила также аналогичные соглашения с Великобританией и Австралией.

В то же время, как отмечает информационное агентство Kyodo, японским войскам по-прежнему не разрешается оказывать тыловую поддержку армиям США и других дружественных стран непосредственно на поле боя.

Пересмотренное соглашение было принято голосами депутатов от правящей коалиции, которые имеют большинство в парламенте. В то же время Демократическая партия и другие силы оппозиционного меньшинства пытались сорвать утверждение документа, заявляя, что он может втянуть вооруженные силы страны в прямые боевые действия за рубежом. Оппозиционеры указывали, в частности, на опасность расширения тыловой поддержки ударной группы ВМС США во главе с авианосцем Carl Vinson, которая сейчас приближается к Корейскому полуострову.

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