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Токио заявил Пекину протест из-за очередного захода китайских кораблей в зону у Сенкаку

Международная панорама
14 апреля, 6:28 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
Зону у островов Япония считает своими территориальными водами
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ТОКИО, 14 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Министерство иностранных дел Японии заявило протест послу Китая в связи с очередным заходом китайских кораблей в зону у островов Сенкаку (Дяоюйдао), которую Токио считает своими территориальными водами. Об этом сообщил телеканал NHK.

"Острова Сенкаку являются исконными территориями Японии, и заход в территориальные воды является нарушением суверенитета страны, это абсолютно неприемлемо", - заявил в этой связи директор департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги.

Территориальный спор по поводу Сенкаку (Дяоюйдао) между КНР и Японией обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио в одностороннем порядке объявил о покупке этих островов у частных владельцев. После этого в Китае прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами. С тех пор Пекин регулярно направляет свои корабли и катера в прилегающие к архипелагу воды, иногда они заходят в зону, которую Токио считает своими территориальными водами.

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