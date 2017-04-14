Токио заявил Пекину протест из-за очередного захода китайских кораблей в зону у Сенкаку

ТОКИО, 14 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Министерство иностранных дел Японии заявило протест послу Китая в связи с очередным заходом китайских кораблей в зону у островов Сенкаку (Дяоюйдао), которую Токио считает своими территориальными водами. Об этом сообщил телеканал NHK.

"Острова Сенкаку являются исконными территориями Японии, и заход в территориальные воды является нарушением суверенитета страны, это абсолютно неприемлемо", - заявил в этой связи директор департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги.

Территориальный спор по поводу Сенкаку (Дяоюйдао) между КНР и Японией обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио в одностороннем порядке объявил о покупке этих островов у частных владельцев. После этого в Китае прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами. С тех пор Пекин регулярно направляет свои корабли и катера в прилегающие к архипелагу воды, иногда они заходят в зону, которую Токио считает своими территориальными водами.