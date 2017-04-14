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Опрос: кандидат в президенты Южной Кореи Мун Чжэ Ин занял первое место по популярности

Международная панорама
14 апреля, 7:00 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
Если бы выборы состоялись в пятницу, за Мун Чжэ Ина проголосовали бы 40% избирателей
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СЕУЛ, 14 апреля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Представитель либерального лагеря Мун Чжэ Ин занял первую строку в списке наиболее

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популярных кандидатов на пост президента Республики Корея. Об этом свидетельствуют опубликованные данные социологического опроса, проведенного агентством Gallup Korea.

"Если бы выборы состоялись сегодня, за Мун Чжэ Ина отдали бы свои голоса 40% респондентов - на 3 процентных пункта (п. п.) больше, чем на прошлой неделе", - отмечается в исследовании.

Второе место по популярности занял представитель центристской Народной партии Ан Чхоль Су, за которого готовы проголосовать 37% участников опроса - на 2 п. п. больше, чем неделей ранее.

Остальные кандидаты существенно отстают от лидеров. Хон Чжун Пхё от Корейской партии свободы поддержали бы 7%, Сим Сан Чжон от Партии справедливости - 3%, Ю Сын Мина от партии "Парын" - 3%.

В опросе приняли участие более тысячи человек. Погрешность его результатов составляет около 3,1%, а уровень достоверности - 95%, отмечает Gallup Korea.

В декабре прошлого года парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хе, которую обвинили в коррупции и злоупотреблении властью. Конституционный суд 10 марта утвердил отставку президента, досрочные выборы главы государства назначены на 9 мая.

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