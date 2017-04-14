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Глава МИД Сирии назвал историю в Хан-Шейхуне сфабрикованной

Международная панорама
14 апреля, 13:16 UTC+3
Дамаск не использует химическое оружие, подчеркнул Валид Муаллем
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Ситуация вокруг сирийского города Хан-Шейхун - это сфабрикованная акция, Дамаск не использует отравляющие вещества. Об этом заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем на пресс- конференции по итогам переговоров с главами МИД РФ и Ирана Сергеем Лавровым и Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"САР неоднократно повторяла, что у нас нет химического оружия, тому есть свидетельства ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия - прим. ТАСС), - сказал он. - И то, что произошло в Хан-Шейхуне - это сфабрикованная акция, сирийские ВВС не поражали никаких целей в Хан- Шейхуне химическим оружием".

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