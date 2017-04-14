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СМИ: США перебросили в Сомали несколько десятков военных

Международная панорама
14 апреля, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Военнослужащие будут обучать сотрудников сил безопасности этой страны и миротворцев африканских государств, принимающих участие в борьбе с вооруженной группировкой "Аш-Шабаб"
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты направили в Сомали несколько десятков военнослужащих, которые будут обучать сотрудников сил безопасности этой страны и миротворцев африканских государств, принимающих участие в борьбе с вооруженной группировкой "Аш-Шабаб". Об этом сообщила в пятницу на своем интернет-сайте радиостанция "Голос Америки" со ссылкой на представителей Вооруженных сил США.

"Африканское командование Вооруженных сил США (АФРИКОМ) будет помогать нашим союзникам и партнерам, а также оказывать содействие силам безопасности Сомали", - цитирует радиостанция слова официального представителя АФРИКОМ Пэта Барнса.

Несколько десятков военнослужащих из состава 101-й аэромобильной дивизии 2 апреля прибыли в столицу страны - Могадишо. Их командировка продлится до конца сентября. До сих пор в Сомали находилась группа американских советников по борьбе с терроризмом численностью около 50 человек, которые оказывали помощь местным военным.

Как отмечает "Голос Америки", переброска десантников в Сомали означает восстановление военного присутствия США в этой стране после того, как в марте 1994 года ее покинул американский миротворческий контингент. Решение о выводе миротворцев принял занимавший тогда пост президента Соединенных Штатов Билл Клинтон после нападения боевиков, в результате которого погибли 18 американских военных.

Минобороны США в начале февраля направило в Белый дом рекомендации по оказанию дополнительной помощи сомалийской армии в борьбе с террористами. Пентагон предложил чаще использовать силы военного спецназа США в столкновениях с исламистской группировкой "Аш-Шабаб", считающейся ответвлением "Аль-Каиды" (запрещена в РФ). В оборонном ведомстве также предложили отменить некоторые ограничения при нанесении авиаударов по позициям боевиков. В конце марта президент США Дональд Трамп одобрил предложенный документ.

Конфликт в Сомали разгорелся в начале 1990-х годов и продолжается до сих пор. Ситуация в африканской стране в последнее время стала вызывать большую обеспокоенность Вашингтона. Это связано с тем, что молодые американцы - выходцы из сомалийских общин - начали активно отправляться в лагеря экстремистов, действующие на их исторической родине. Власти США опасаются, что обратно они вернутся уже в качестве подготовленных террористов.

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