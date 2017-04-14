Прокуратура Украины уличила Коломойского в растрате средств рефинансирования Приватбанка

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КИЕВ, 14 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) подозревает украинского бизнесмена Игоря Коломойского и бывших акционеров Приватбанка в растрате в особо крупных размерах средств в период рефинансирования Национальным банком Украины (НБУ). Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева от 5 апреля, которое обнародовано в реестре судебных решений.
"Бывшее руководство Приватбанка в период рефинансирования НБУ предоставляли кредиты юридическим лицам, которые определены НБУ как связанные лица, на заранее невыгодных условиях для банка, что привело к задолженности юридических лиц перед банком на сумму более 372,8 млн гривен (около $13,7 млн по текущему курсу)", - говорится в тексте постановления суда.
По данным следствия, Приватбанк выдал кредиты десяти компаниям, связанным с Коломойским, на заведомо невыгодных для банка условиях. В качестве залога выступали не ликвидные активы, а доли корпоративных прав компаний, а гарантом обеспечения исполнения обязательств перед Приватбанком выступила фирма "Приватофис", учредителями которой также являются близкие к Коломойскому предприятия.
Ввиду этих обстоятельств Печерский суд удовлетворил ходатайство следователей ГПУ, которые расследуют данное уголовное дело, и наложил арест на все 415 объектов недвижимости "Приватофис".
Правительство Украины 18 декабря 2016 года национализировало Приватбанк - крупнейшее в стране коммерческое кредитное учреждение. Ключевой фигурой в его структуре был олигарх Игорь Коломойский.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов 21 декабря подписали договор о продаже 100% акций Приватбанка, которые Минфин приобрел за одну гривну. Принятое решение объяснили сложным финансовым положением учреждения.