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SZ: cледователи в ФРГ сомневаются в исламистском следе после теракта в Дортмунде

Международная панорама
14 апреля, 20:04 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов
В настоящий момент прорабатываются версии, согласно которым исполнителями теракта могли быть левые или правые радикалы
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БЕРЛИН, 14 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Германские правоохранители полагают, что написанные от лица боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) признательные записки, которые были найдены после нападения на автобус дортмундской "Боруссии", являются фальшивками. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung, а также телерадиокомпании ВДР и НДР со ссылкой на данные следствия.

Организаторы и исполнители теракта, возможно, пытались сбить полицию со следа. Есть "серьезные сомнения относительно того, что текст написан радикальными исламистами", полагают следователи. К такому выводу они пришли по итогам лингвистической экспертизы найденных записок.

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Во-первых, авторы текста выбрали нетипичный для исламских радикалов лексикон, во-вторых, в конце послания они требуют от ФРГ прекратить использование самолетов-разведчиков "Торнадо" в небе над Сирией. Как заявил руководитель контрразведки Северного-Рейна Вестфалии Буркхард Фрайер, это крайне нетипично для ИГ. "Они не ведут переговоров", - цитируют его СМИ.

В настоящий момент прорабатываются версии, согласно которым исполнителями теракта могли быть левые или правые радикалы.

Вечером 11 апреля в Дортмунде перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с французским "Монако" возле автобуса "Боруссии" сработало три взрывных устройства. В результате пострадал испанский защитник хозяев Марк Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки. Генпрокуратура Германии квалифицировала происшествие как теракт.

Задержан пока был один человек - гражданин Ирака, как оказалось, он является членом ИГ, но к инциденту со взрывами скорее всего не причастен.

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