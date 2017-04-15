Медведчук: провалы и поражения правительства Гройсмана очевидны во всех сферах

Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛСпорт 15 апреля, 0:57
AP: США не будут применять военные методы для денуклеаризации КНДРМеждународная панорама 15 апреля, 0:33
ЦСКА сыграет с "Ростовом" в субботнем матче чемпионата России по футболуСпорт 15 апреля, 0:24
Магнус Карлсен стартует на шахматном супертурнире в ГерманииСпорт 15 апреля, 0:19
Криштиану Роналду опроверг обвинения журнала Spiegel в изнасилованииСпорт 15 апреля, 0:05
Игрок: быстрый гол "Металлурга" мобилизовал и сплотил СКА в четвертом матче финала КХЛСпорт 14 апреля, 23:17
Мантуров: чемпионат России выявил проблемные дисциплины в отечественном плаванииСпорт 14 апреля, 23:16
Александр Медведев: вопросы по судейству в матче с ХК "Металлург" если и были, то у СКАСпорт 14 апреля, 23:00
Зайцев не сыграет во втором матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ против "Вашингтона"Спорт 14 апреля, 22:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Год работы правительства Владимира Гройсмана стал еще одним годом потерянных возможностей для Украины, а страна за это время окончательно превратилась в марионетку Запада. Такое мнение высказал лидер общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук, комментируя год деятельности нового кабинета министров.
"Несмотря на громкие заявления чиновников, экономика Украины так и не восстановилась после глубокого спада. По данным Госстата, промышленное производство в феврале 2017 года сократилось на 4,6% по сравнению с февралем 2016 года. По итогам прошлого года украинский экспорт составил $44,885 млрд, тогда как в доевромайданном 2013 году этот показатель был чуть ли не вдвое выше - $76,127 млрд. Из-за ограничения транзита по территории России потери украинских экспортеров и перевозчиков составили свыше $1 млрд", - констатирует политик.
По словам Медведчука, дискриминационный характер зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС в 2016 году стал очевидным даже для убежденных сторонников безальтернативной евроинтеграции. "Обещанного прорыва - "экспансии на европейские рынки" - нет и в помине, поэтому теперь еврореформаторы предлагают украинским товаропроизводителям осваивать рынки… Индии, Турции, Ирана и Западной Африки", - иронизирует лидер движения. Медведчук считает, что "провалы и поражения кабмина Гройсмана очевидны во всех сферах".
Действующий состав кабинета министров Украины во главе с Владимиром Гройсманом был утвержден Верховной радой 14 апреля 2016 года.