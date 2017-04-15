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Медведчук: провалы и поражения правительства Гройсмана очевидны во всех сферах

Международная панорама
15 апреля, 0:23 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 15, апреля. /ТАСС
Лидер общественного движения "Украинский выбор - Право народа" отметил, что "несмотря на громкие заявления чиновников, экономика Украины так и не восстановилась после глубокого спада"
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КИЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Год работы правительства Владимира Гройсмана стал еще одним годом потерянных возможностей для Украины, а страна за это время окончательно превратилась в марионетку Запада. Такое мнение высказал лидер общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук, комментируя год деятельности нового кабинета министров.

"Несмотря на громкие заявления чиновников, экономика Украины так и не восстановилась после глубокого спада. По данным Госстата, промышленное производство в феврале 2017 года сократилось на 4,6% по сравнению с февралем 2016 года. По итогам прошлого года украинский экспорт составил $44,885 млрд, тогда как в доевромайданном 2013 году этот показатель был чуть ли не вдвое выше - $76,127 млрд. Из-за ограничения транзита по территории России потери украинских экспортеров и перевозчиков составили свыше $1 млрд", - констатирует политик.

По словам Медведчука, дискриминационный характер зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС в 2016 году стал очевидным даже для убежденных сторонников безальтернативной евроинтеграции. "Обещанного прорыва - "экспансии на европейские рынки" - нет и в помине, поэтому теперь еврореформаторы предлагают украинским товаропроизводителям осваивать рынки… Индии, Турции, Ирана и Западной Африки", - иронизирует лидер движения. Медведчук считает, что "провалы и поражения кабмина Гройсмана очевидны во всех сферах".

Действующий состав кабинета министров Украины во главе с Владимиром Гройсманом был утвержден Верховной радой 14 апреля 2016 года.

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