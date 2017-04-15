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Генсек ООН считает, что Ливия может вернуться в состояние широкомасштабного конфликта

Международная панорама
15 апреля, 4:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
Озабоченность по этому поводу Антониу Гутерриш выразил в своем докладе СБ ООН. В документе он сослался на нестабильную ситуацию в области безопасности в Триполи
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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о риске того, что Ливия вернется в состояние широкомасштабного конфликта. Об этом сообщает агентство AP.

По его информации, озабоченность по этому поводу генсек выразил в своем докладе СБ ООН, в котором сослался на нестабильную ситуацию в области безопасности в Триполи, а также продолжающийся политический кризис в стране. По его мнению, хотя боевики "Исламского государства" (запрещена в РФ) больше не контролируют территории в Ливии, отдельные террористы группировки остаются в стране и совершают нападения в разных ее районах.

В начале марта усилилась напряженность на востоке Ливии в связи с возобновившимися боестолкновениями в районе так называемого нефтяного полумесяца вдоль средиземноморского побережья страны. Одновременно усилилось вооруженное противостояние в столице страны Триполи. В ряде районов города, главным образом в кварталах, где расположены правительственные учреждения, развернулись ожесточенные бои между вооруженными милицейскими формированиями. Очередная вспышка насилия в Триполи повлекла разрушения, имеются жертвы среди мирного населения.

В настоящее время в Ливии действуют три правительства - поддерживаемое международным сообществом правительство национального согласия Ливии, правительство национального спасения Халифы аль-Гвейля, а также восточный "временный" кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани.

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