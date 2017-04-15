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Министр нацбезопасности США усомнился в возможности ракетного удара со стороны КНДР

Международная панорама
15 апреля, 5:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
Джон Келли отметил, что Пхеньян представляет для Вашингтона угрозу в киберпространстве
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Министр национальной безопасности США Джон Келли

Министр национальной безопасности США Джон Келли

© AP Photo/Carlos Osorio

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Министр национальной безопасности США Джон Келли считает, что ракетный удар со стороны КНДР в настоящий момент вряд ли возможен. Свое мнение он высказал в интервью телеканалу NBC.

"В случае с Северной Кореей, я не думаю, что прямо сейчас (существует) физическая угроза США (ракетного нападения со стороны КНДР), но определенно (присутствует) угроза в киберпространстве", - цитирует министра телеканал.

9 апреля стало известно, что Тихоокеанское командование американских ВС направило в сторону Корейского полуострова ударную группу ВМС во главе с авианосцем Carl Vinson. Решение американской администрации вызвало серьезную озабоченность руководства КНДР, которое не исключает возможности ракетного удара со стороны США.

В этих условиях в Пхеньяне заявляют о намерении укреплять свой ракетно-ядерный потенциал на фоне агрессивной политики Вашингтона. Генштаб Корейской народной армии обещал принять самые решительные меры в ответ на действия США и их союзников.

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