Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: прокуратура ФРГ проверяет на подлинность новое письмо с угрозой теракта

Международная панорама
15 апреля, 6:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
Автор письма утверждает, что 22 апреля "прольется красочная кровь"
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Федеральная прокуратура Германии проверяет на подлинность третье письмо экстремистского содержания, поступившее в редакцию немецкой газеты Tagesspiegel. Об этом издание сообщило в пятницу в своей электронной версии.

Автор письма утверждает, что 22 апреля "прольется красочная кровь". Как добавляет газета, в этот день в Кёльне должны пройти демонстрации против партийного съезда евроскептиков "Альтернативы для Германии". Спецслужбы, в свою очередь, воспринимают данную информацию всерьез, так как полиции на данный момент все еще не удалось выйти на след дортмундского преступника.

В пятницу германские правоохранители выразили мнение, что написанные от лица боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) признательные записки, которые были найдены после нападения на автобус дортмундской "Боруссии", являются фальшивками. В настоящий момент прорабатываются версии, согласно которым исполнителями теракта могли быть левые или правые радикалы.

Вечером 11 апреля в Дортмунде перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с французским "Монако" возле автобуса "Боруссии" сработало три взрывных устройства. В результате пострадал испанский защитник хозяев Марк Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки. Генпрокуратура Германии квалифицировала происшествие как теракт. Задержан пока был один человек - гражданин Ирака, как оказалось, он является членом ИГ, но к инциденту со взрывами скорее всего не причастен.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт в Дортмунде
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: космос на Земле и Земля в ожидании Пасхи
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Хищные птицы армии
Фото
7
Выжившие из Мосула: лев Симба и медведица Лула
8
Украинские радикалы устроили провокацию на праздновании годовщины освобождения Одессы
3
Сербские протесты зазвучали украинскими "майданными" лозунгами
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Организаторы "Евровидения" не исключают рассмотрения вопроса об отстранении РФ в 2018 году
2
США объявили о первом испытании модификации атомной бомбы B61 с самолетом F-16
3
Эрнст: Первый канал сам создал рейтинги "Евровидению"
4
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
5
AP: США не будут применять военные методы для денуклеаризации КНДР
6
AP: для применения супербомбы в Афганистане не требовалось разрешение Трампа
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама