СМИ: прокуратура ФРГ проверяет на подлинность новое письмо с угрозой теракта

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Федеральная прокуратура Германии проверяет на подлинность третье письмо экстремистского содержания, поступившее в редакцию немецкой газеты Tagesspiegel. Об этом издание сообщило в пятницу в своей электронной версии.

Автор письма утверждает, что 22 апреля "прольется красочная кровь". Как добавляет газета, в этот день в Кёльне должны пройти демонстрации против партийного съезда евроскептиков "Альтернативы для Германии". Спецслужбы, в свою очередь, воспринимают данную информацию всерьез, так как полиции на данный момент все еще не удалось выйти на след дортмундского преступника.

В пятницу германские правоохранители выразили мнение, что написанные от лица боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) признательные записки, которые были найдены после нападения на автобус дортмундской "Боруссии", являются фальшивками. В настоящий момент прорабатываются версии, согласно которым исполнителями теракта могли быть левые или правые радикалы.

Вечером 11 апреля в Дортмунде перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с французским "Монако" возле автобуса "Боруссии" сработало три взрывных устройства. В результате пострадал испанский защитник хозяев Марк Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки. Генпрокуратура Германии квалифицировала происшествие как теракт. Задержан пока был один человек - гражданин Ирака, как оказалось, он является членом ИГ, но к инциденту со взрывами скорее всего не причастен.