Боевики "Джебхат ан-Нусры" выведены из города Мадая под Дамаском

"Тоже своего рода роботы": бывший физик создал в Томске театр живых куколВ стране 15 апреля, 10:15
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир СенМеждународная панорама 15 апреля, 10:00
Чем армия России может "ослепить" противникаАрмия и ОПК 15 апреля, 10:00
10 фактов о Благодатном огнеОбщество 15 апреля, 9:45
Футболист Вилья забил мяч с центра поля на 90-й минуте матча МLSСпорт 15 апреля, 9:31
Тысячи христиан со всего мира ожидают схождение Благодатного огня в ИерусалимеОбщество 15 апреля, 9:23
Источник: российская ракета "Циркон" достигла на испытаниях восьми скоростей звукаАрмия и ОПК 15 апреля, 9:03
"Эдмонтон" одержал первую победу в плей-офф НХЛ за 11 летСпорт 15 апреля, 8:26
В США отложили казни семи человек из-за спора с поставщиком яда для смертельной инъекцииМеждународная панорама 15 апреля, 6:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЙРУТ, 15 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Вооруженные группировки покинули захваченный ими горный курорт Мадая, расположенный в 26 км к западу от Дамаска. Об этом сообщил в субботу информационному агентству SANA губернатор столичной провинции Аля Ибрагим.
По его словам, муниципальные службы в ближайшие дни приступят к восстановлению разрушенной инфраструктуры в этом городе, чтобы жители могли вернуться в свои дома. Ибрагим отметил, что часть боевиков предпочла воспользоваться правительственной амнистией и согласилась пройти проверку в правоохранительных органах. "Операция по выводу из Мадаи членов бандформирований, отказавшихся сдаться властям, прошла успешно. Сегодня будет продолжен их вывод из города Забадани", - указал губернатор.
Как сообщил телеканал Al Manar, в пятницу 3,8 тыс. боевиков с семьями были перемещены в город Калаат-эль-Мадик в провинции Идлиб, которую контролируют экстремистские группировки во главе с "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена в РФ). Одновременно в предместье Джибрин на востоке Алеппо (360 км от Дамаска), где находится временный центр по размещению беженцев, были доставлены на автобусах 8 тыс. жителей шиитских селений Эль-Фуа и Кефрая. Эвакуация населения из этих осажденных бандформированиями населенных пунктов в провинции Идлиб проводится в соответствии с соглашением о локальном примирении между правительственной армией и вооруженной оппозицией.
Эль-Фуа и Кефрая защищают отряды Сил национальной обороны (СНО). Более двух лет их жители находятся в полной блокаде; продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости доставляются в эти селения на вертолетах. По сведениям газеты Al Watan, на втором этапе эвакуации Эль-Фуа и Кефрая покинут оставшиеся 8,2 тыс. человек, которые будут размещены в Хомсе и Латакии. Параллельно начнется вывод боевиков "Джебхат ан-Нусры" из южных пригородов Дамаска - Хаджр-эль-Асад и Бейт-Сахем, а также палестинского лагеря Ярмук.