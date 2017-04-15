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Боевики "Джебхат ан-Нусры" выведены из города Мадая под Дамаском

Международная панорама
15 апреля, 8:59 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Муниципальные службы в ближайшие дни приступят к восстановлению разрушенной инфраструктуры
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БЕЙРУТ, 15 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Вооруженные группировки покинули захваченный ими горный курорт Мадая, расположенный в 26 км к западу от Дамаска. Об этом сообщил в субботу информационному агентству SANA губернатор столичной провинции Аля Ибрагим.

По его словам, муниципальные службы в ближайшие дни приступят к восстановлению разрушенной инфраструктуры в этом городе, чтобы жители могли вернуться в свои дома. Ибрагим отметил, что часть боевиков предпочла воспользоваться правительственной амнистией и согласилась пройти проверку в правоохранительных органах. "Операция по выводу из Мадаи членов бандформирований, отказавшихся сдаться властям, прошла успешно. Сегодня будет продолжен их вывод из города Забадани", - указал губернатор.

Как сообщил телеканал Al Manar, в пятницу 3,8 тыс. боевиков с семьями были перемещены в город Калаат-эль-Мадик в провинции Идлиб, которую контролируют экстремистские группировки во главе с "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена в РФ). Одновременно в предместье Джибрин на востоке Алеппо (360 км от Дамаска), где находится временный центр по размещению беженцев, были доставлены на автобусах 8 тыс. жителей шиитских селений Эль-Фуа и Кефрая. Эвакуация населения из этих осажденных бандформированиями населенных пунктов в провинции Идлиб проводится в соответствии с соглашением о локальном примирении между правительственной армией и вооруженной оппозицией.

Эль-Фуа и Кефрая защищают отряды Сил национальной обороны (СНО). Более двух лет их жители находятся в полной блокаде; продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости доставляются в эти селения на вертолетах. По сведениям газеты Al Watan, на втором этапе эвакуации Эль-Фуа и Кефрая покинут оставшиеся 8,2 тыс. человек, которые будут размещены в Хомсе и Латакии. Параллельно начнется вывод боевиков "Джебхат ан-Нусры" из южных пригородов Дамаска - Хаджр-эль-Асад и Бейт-Сахем, а также палестинского лагеря Ярмук.

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