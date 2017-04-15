Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Spiegel: берлинский террорист Амри получал указания напрямую от одного из главарей ИГ

Международная панорама
15 апреля, 9:34 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов
По данным еженедельника, Амри контактировал с Абу Бараа аль-Ираки, который в иерархии ИГ отвечает за "внешние операции"
Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 15 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Гражданин Туниса Анис Амри, который в декабре прошлого года устроил теракт в Берлине, получал указания напрямую от одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил в субботу немецкий еженедельник Der Spiegel со ссылкой на источники в службах госбезопасности ФРГ.

По его данным, Амри контактировал с неким Абу Бараа аль-Ираки, который в иерархии ИГ отвечает за "внешние операции". Это имя известно немецким правоохранителям также в контексте миграционного кризиса - он курировал отправку в ФРГ нескольких террористов под видом беженцев, отмечает издание.

Вечером 19 декабря 2016 года в столице ФРГ тягач с прицепом, которым управлял Амри, на полной скорости въехал в толпу людей на территории рождественского базара в Берлине. В результате погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ. Террористу удалось покинуть Германию, он был впоследствии ликвидирован в Милане итальянскими полицейскими.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт на рождественской ярмарке в Берлине
Страны
Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: космос на Земле и Земля в ожидании Пасхи
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Хищные птицы армии
Фото
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
7
Выжившие из Мосула: лев Симба и медведица Лула
8
Украинские радикалы устроили провокацию на праздновании годовщины освобождения Одессы
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: российская ракета "Циркон" достигла на испытаниях восьми скоростей звука
2
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
3
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
4
Горбачев констатировал наличие признаков новой холодной войны
5
В США отложили казни семи человек из-за спора с поставщиком яда для смертельной инъекции
6
AP: США не будут применять военные методы для денуклеаризации КНДР
7
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
Темы дня
Загрузка...
Реклама