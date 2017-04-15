Spiegel: берлинский террорист Амри получал указания напрямую от одного из главарей ИГ

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БЕРЛИН, 15 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Гражданин Туниса Анис Амри, который в декабре прошлого года устроил теракт в Берлине, получал указания напрямую от одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил в субботу немецкий еженедельник Der Spiegel со ссылкой на источники в службах госбезопасности ФРГ.
По его данным, Амри контактировал с неким Абу Бараа аль-Ираки, который в иерархии ИГ отвечает за "внешние операции". Это имя известно немецким правоохранителям также в контексте миграционного кризиса - он курировал отправку в ФРГ нескольких террористов под видом беженцев, отмечает издание.
Вечером 19 декабря 2016 года в столице ФРГ тягач с прицепом, которым управлял Амри, на полной скорости въехал в толпу людей на территории рождественского базара в Берлине. В результате погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ. Террористу удалось покинуть Германию, он был впоследствии ликвидирован в Милане итальянскими полицейскими.