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Синдзо Абэ в отношениях с Россией ставит экономику на первый план

Международная панорама
15 апреля, 11:41 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
Министр экономики Японии Хиросигэ Сэко отметил, что для успешной реализации совместной экономической деятельности на южных Курилах необходима поддержка японского острова Хоккайдо
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ТОКИО, 15 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, отвечающий также за развитие экономических отношений с Россией, уверен, что премьер-министр Синдзо Абэ ставит экономическое сотрудничество с РФ на первый план, впереди политических проблем.

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"В отношении России мы придерживались политики: если по территориальной проблеме не будет прогресса, то и в экономике мы никаких движений совершать не будем. И результатом такого подхода стало 70 лет бездействия, - подчеркнул  Сэко в северном японском городе Саппоро. - Но премьер-министр Абэ сделал разворот на 180 градусов, теперь, продвигая экономические отношения, он демонстрирует выгоду сотрудничества с нами и возможность решения политических проблем". Глава японского экономического ведомства также отметил, что для успешной реализации совместной экономической деятельности на южных Курилах необходима поддержка японского острова Хоккайдо и всего северного региона страны.

По итогам визита президента России Владимира Путина 15-16 декабря прошлого года в Японию и его встреч с Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южных Курильских островах. Кроме того, стороны исходят из того, что это заявление и любые достигнутые на его основе договоренности о налаживании совместной хозяйственной деятельности и само ее осуществление не наносят ущерба позициям России и Японии по проблеме мирного договора.

Первые консультации между РФ и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах прошли в Токио 18 марта. В них приняли участие заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов и его японский коллега Такэо Акиба. По итогам переговоров японская сторона отметила, что участники встречи представили планы по конкретизации работы над этой темой в сферах медицины, туризма и рыболовства. По словам Акибы, стороны также договорились обсудить возможность посещения островов бывшими жителями посредством чартерных авиарейсов.

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