Welt: использованная при теракте в Дортмунде взрывчатка могла принадлежать Бундесверу

БЕРЛИН, 15 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Взрывчатка, которая была использована при атаке на автобус дортмундской "Боруссии", скорее всего, раньше находилась на балансе Бундесвера - вооруженных сил ФРГ. Об этом сообщила в субботу электронная версия газеты Die Welt со ссылкой на источники в следственных органах.

"Взрывчатое вещество, которым были начинены бомбы, вероятно, принадлежало Бундесверу", - приводит издание слова представителя правоохранительных органов. Подробностей на этот счет нет.

Вечером 11 апреля в Дортмунде перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с французским "Монако" возле автобуса "Боруссии" сработало три взрывных устройства. В результате пострадал испанский защитник хозяев Марк Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки. Генпрокуратура Германии квалифицировала происшествие как теракт. Матч был перенесен на 12 апреля.

На месте теракта были найдены записки с признаниями, составленные якобы от лица боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Впрочем, следствие полагает, что настоящие организаторы и исполнители теракта, возможно, пытались таким образом сбить полицию со следа. К такому выводу следователи пришли по итогам лингвистической экспертизы найденных записок - они сомневаются в подлинности текста.

В настоящее время какой-либо приоритетной версии у следствия нет, прорабатываются все версии. В поле зрения правоохранителей находятся в том числе правые и левые экстремисты, а также представители радикальных группировок фанатов.