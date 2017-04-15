Ле Пен в мае вызовут в Европарламент по вопросу ее депутатской неприкосновенности

ПАРИЖ, 15 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Председатель французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен вызовут в мае на заседание комитета по юридическим делам Европарламента (ЕП), который планирует рассмотреть обращение французских следователей о лишении ее депутатской неприкосновенности. Об этом сообщила агентству Reuters вице-председатель данного комитета Лора Феррара.

"Комитет по юридическим делам Европарламента решил, что Ле Пен будет вызвана на слушания в ближайший возможный день в мае", - сказала она. По ее словам, слушания могут пройти в первую неделю мая, то есть до второго тура президентских выборов, запланированного на 7 мая. Феррара уточнила, что Ле Пен может отказаться от выступления перед комитетом. По правилам лишить депутатской неприкосновенности европарламентария может только Европарламент при голосовании по соответствующему вопросу на пленарной сессии.

Французские судебные следователи подозревают "Нацфронт" в том, что он якобы организовал схему по выплате зарплат своим сотрудникам во Франции за счет фондов Евросоюза. Двум бывшим помощникам депутатов "Национального фронта", которые входят в состав ЕП, в рамках этого расследования уже были предъявлены обвинения в присвоении вверенного им имущества.

Следователи в марте пытались неоднократно допросить в связи с этим Ле Пен, но каждый раз та отказывалась, мотивируя свое решение наличием депутатской неприкосновенности. Кроме того, лидер "Нацфронт" отмечала, что ответит на вопросы следователей только после окончания президентской избирательной кампании во Франции.

14 апреля французские следственные органы направили в Европарламент запрос о лишении депутатской неприкосновенности Ле Пен и депутата от ее партии Мари-Кристин Бутонне.

Выборы президента Франции пройдут в два тура: первый запланирован на 23 апреля, второй - на 7 мая.