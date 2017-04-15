СМИ: задержанный в Норвегии российский подросток отрицает контакты с исламистами

ОСЛО, 15 апреля. /ТАСС/. Полиция Норвегии провела новый допрос 17-летнего гражданина РФ, который обвиняется в незаконном обороте опасных веществ. Россиянин заявил следствию, что не имеет никакого отношения к исламистам. Об этом сообщает телекомпания NRK.

Юноша был задержан в центре Осло в прошлую субботу. При себе у него был подозрительный предмет, по всей видимости, представлявший собой маломощное взрывное устройство.

По информации телекомпании, на допросе молодой человек "отрицал, что хотел причинить кому-либо вред". Кроме того, он "также отрицал и то, что у него были контакты с радикальными исламистами".

На этой неделе задержанному юноше было предъявлено обвинение по статье 142 "Незаконное обращение с опасными веществами" Уголовного кодекса Норвегии, которая является частью недавно принятого в стране антитеррористического законодательства.

Решением суда он был оставлен под стражей на две недели, в течение которых полиции необходимо провести расследование и представить суду доказательства его виновности. На этот период суд также ввел для подростка запрет на посещения, получение писем и общение со СМИ.

Ранее телекомпания NKR сообщала, что обнаруженное у молодого человека в момент задержания устройство состояло из "газового баллона и поражающих частиц".

Адвокат россиянина Осе Карине Сигмонн в четверг заявила, что тот не признает себя виновным, поскольку не собирался использовать находившийся у него предмет для совершения теракта.

Адвокат также заверила, что ее подзащитный не поддерживает терроризм и террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), хотя два года назад у него действительно были знакомые, связанные с этой группировкой.