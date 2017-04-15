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Экс-президент Ирана: удар по базе в Сирии не является предупреждением для ИРИ

Международная панорама
15 апреля, 20:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Администрация США не сможет навредить Ирану, уверен Махмуд Ахмадинежад
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НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Ракетный удар, нанесенный Соединенными Штатами по авиабазе в сирийской провинции Хомс, не может являться предупреждением для Тегерана, так как Вашингтон не способен нанести вред такой "могущественной стране", как Иран. Такое мнение выразил экс-президент ИРИ Махмуд Ахмадинежад в опубликованном интервью агентству Associated Press (АР).

"Я не думаю, что это представляет собой послание для Ирана, - сказал он. - Иран - могущественная страна, и такие люди, как (президент США Дональд) Трамп, или же администрация США не могут навредить Ирану".

В интервью Ахмадинежад, который недавно зарегистрировался в качестве кандидата на президентских выборах в ИРИ, также коснулся темы заключенной с Ираном сделки по его ядерной программе, назвав соглашение действующим "правовым документом". "Представители Исламской Республики и ее духовный лидер (аятолла Али Хаменеи. - Прим. ТАСС) одобрили соглашение и обязались придерживаться его", - сказал экс-президент.

При этом, по его словам, "проблема, связанная с ядерной сделкой, заключается в том, как ее позиционировали". "Обе стороны представили ее так, словно она может решить все проблемы в истории человечества, - отметил Ахмадинежад, возглавлявший исполнительную власть Ирана в 2005-2013 годах. - Это неверно. Впоследствии выяснилось, что это не так".

Ахмадинежад зарегистрировался в качестве кандидата на выборах президента Ирана в среду. О своих намерениях участвовать в выборах он говорил еще в середине прошлого года, однако руководитель Исламской Республики аятолла Али Хаменеи счел эти планы "неразумными и нецелесообразными". Он заявил, что не рекомендовал Ахмадинежаду принимать участие в выборах, которые пройдут 19 мая этого года, поскольку это "разделит иранское общество на два противоположных полюса".

В ночь на 7 апреля США по приказу Трампа нанесли ракетный удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Именно с него, по мнению Вашингтона, вылетели самолеты для нанесения удара по сирйискому городу Хан- Шейхун в провинции Идлиб, где предположительно было применено химическое оружие. Как сообщило Минобороны РФ, днем 4 апреля удар по восточным окраинам Хан-Шейхуна нанесла сирийская авиация. По российским данным, в результате были уничтожены цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак, а также применялись в Алеппо.

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Ракетный удар США по авиабазе в Сирии
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