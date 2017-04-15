Чавушоглу: Запад постоянно вмешивается во внутренние дела РФ и Турции

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Страны Запада регулярно вмешиваются во внутренние дела России и Турции. Об этом сообщил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на встрече с членами русскоязычной общины в провинции Анталья.
По его словам, которые приводит агентство Anadolu, некоторые западные государства "любят вмешиваться во внутренние дела России и Турции и не могут вылечиться от этого недуга, продолжающегося уже не один год".
"Страны, принадлежащие к этой категории, возомнили себя "начальниками" над остальными", - считает Чавушоглу. Он добавил, что Европа обеспокоена сближением Анкары и Москвы.
В своем выступлении министр также отметил совместное стремление двух государств поставить заслон на пути терроризма.
"Терроризм является преступлением против человечности. Анкара намерена укреплять сотрудничество с Россией в вопросе борьбы с проявлениями терроризма. Специалисты двух стран начали чаще проводить встречи", - заключил он.