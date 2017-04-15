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Джонсон: КНДР должна выполнять резолюции СБ ООН для обеспечения мира

Международная панорама
15 апреля, 23:51 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник
Глава МИД Великобритании подчеркнул, что Соединенное Королевство "продолжит внимательно следить за ситуацией" на Корейском полуострове
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ЛОНДОН, 15 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. КНДР должна соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН для обеспечения мира и стабильности в регионе. Об этом заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Его слова приводит агентство Press Association

Джонсон подчеркнул, что Великобритания "продолжит внимательно следить за ситуацией" на Корейском полуострове.

"Мы будем стоять на стороне наших международных партнеров, давая ясно понять, что Северная Корея должна выполнять резолюции Совета Безопасности ООН, разработанные для того, чтобы обеспечить мир и стабильность в регионе и перестать преследовать цель по созданию ядерного оружия", - цитирует агентство главу внешнеполитического ведомства.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание. Кроме того, в течение прошлого года Пхеньян произвел более 20 ракетных запусков.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки. В Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне нынешней враждебной политики Вашингтона.

Соединенные Штаты в последнее время несколько раз заявляли, что рассматривают все возможные варианты действий по отношению к КНДР. 9 апреля стало известно, что Тихоокеанское командование американских ВС направило в сторону Корейского полуострова ударную группу ВМС во главе с авианосцем Carl Vinson.

Решение американской администрации вызвало серьезную озабоченность руководства КНДР, которое не исключает возможности ракетного удара со стороны США. В этих условиях в Пхеньяне заявляют о намерении укреплять свой ракетно-ядерный потенциал на фоне агрессивной политики Соединенных Штатов.

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Джонсон, Борис
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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