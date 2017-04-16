В Венесуэле 30 человек задержаны за участие в беспорядках в ходе акций протеста

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МЕХИКО, 16 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Венесуэльские власти задержали 30 человек за совершение правонарушений в ходе акций протеста в городе Лос-Текес, столице штата Миранда. Об этом сообщила в субботу газета El Nacional.
"Задержанные занимались разрушением объектов инфраструктуры, препятствовали движению и перекрывали улицы столицы штата, - цитирует издание Франсиско Гарсеса, главу муниципалитета Гуайкапуро, где расположен город. - В субботу ситуацию взяли под контроль силы безопасности". Как сообщается, участники беспорядков в Лос-Текес разграбили несколько магазинов и неоднократно вступали в столкновения с полицией.
В начале апреля в Венесуэле обострился политический кризис. Его основной причиной стали решения Верховного суда страны, наделившие президента Николаса Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента. Также ситуацию усугубил запрет губернатору штата Миранда, одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет.
По данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", с начала апреля были задержаны более 300 участников антиправительственных манифестаций. Число пострадавших в ходе столкновений с полицией, как сообщают представители оппозиции, исчисляется десятками, по меньшей мере семь человек погибли.