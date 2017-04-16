Трамп и Пенс обсудили ракетный пуск в КНДР

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс обсудили новый "неудачный ракетный пуск" в КНДР. Об этом сообщила пресс-служба Пенса, который отправился в субботу в продолжительное турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Первой остановкой вице-президента станет Сеул.

По свидетельству помощников Пенса, его проинформировали о новой попытке КНДР провести испытательный пуск баллистической ракеты, после чего он связался с Трампом. Как они заявили, Пенса уведомили о нынешнем развитии событий примерно через час после того, как его самолет вылетел из Анкориджа (штат Аляска), где делал промежуточную посадку для дозаправки.

А репортеров, сопровождающих Пенса, поставили в известность обо всем этом, как те отметили, когда борт вице-президента находился в воздухе над Беринговым морем. Посадка в столице Республике Корея самолету вице-президента предстоит через несколько часов.