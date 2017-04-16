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Руководство США не будет комментировать ракетный пуск в КНДР

Международная панорама
16 апреля, 5:01 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
В пресс-службе Пентагона заявили, что Дональд Трамп в курсе этого неудачного ракетного испытания
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ВАШИНГТОН, 16 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Администрация США осведомлена о новой попытке испытательного ракетного пуска в КНДР, но не будет давать по этому поводу никаких комментариев. Об этом говорится в кратком письменном заявлении, которое распространила от имени министра обороны США Джеймса Мэттиса пресс-служба Пентагона.

"Президент (США Дональд Трамп) и его военная команда находятся в курсе нынешнего неудачного ракетного пуска Северной Кореи. У президента нет дальнейших комментариев (на этот счет)", - отмечается в документе.

Как ранее заявил ТАСС руководитель пресс-службы Тихоокеанского командования (ПАКОМ) американских Вооруженных сил (ВС) коммандер (капитан 2-го ранга) Дэйв Бенхэм, Пентагон зафиксировал предполагаемый новый ракетный пуск в КНДР. По его словам, "ракета взорвалась практически моментально". "Тип ракеты все еще устанавливается", - отметил Бенхэм.

"Тихоокеанское командование зафиксировало и отследило то, что мы считаем северокорейским ракетным пуском", - сказал официальный представитель ПАКОМ. Согласно изложенной им информации, старт ракеты состоялся близ города Синпхо в 11:21 в субботу по гавайскому времени (01:21 воскресенья мск). В пресс-службе Стратегического командования американских ВС ТАСС предоставили ровно такие же сведения, как представитель ПАКОМ, пояснив, что никаких дополнительных данных по поводу ракетного старта в Северной Корее пока не дают.

Это уже второй пуск ракеты из данного района за последнее время. 5 апреля у Синпхо был осуществлен пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Пуккыксон-2" (KN-15 по западной классификации). Время полета составило 9 минут, дальность - 60 км, а максимальная высота - 189 км.

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