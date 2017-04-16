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США осудили теракт в Сирии

Международная панорама
16 апреля, 7:48 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Американская администрация напомнила, что приоритетом Вашингтона в этой стране является борьба с террором
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ВАШИНГТОН, 16 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американская администрация осудила совершенный в Сирии крупный теракт и заверила, что ее главным приоритетом в этой арабской стране является борьба с терроризмом.

Как говорится в заявлении, распространенном в субботу вечером ио главы пресс-службы Госдепартамента США Марком Тонером, Вашингтон "решительно осуждает сегодняшние (то есть субботние) варварские нападения на мирных граждан, включая женщин и детей, на севере Сирии". "Мы по-прежнему остаемся твердо приверженными разгрому террористов, включая (запрещенные в России группировки) ИГ и "Аль-Каида", видя в этом свой высший приоритет в Сирии", - заверил представитель внешнеполитического ведомства США. По его словам, Вашингтон выступает против "любых актов, поддерживающих и усиливающих экстремистов со всех сторон" конфликта в Сирии, а также против принудительного перемещения жителей республики и "всех форм насилия в отношении мирных граждан".

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В пригороде Алеппо прогремел взрыв

Колонна автобусов с внутренне перемещенными лицами из двух шиитских сел, расположенных в сирийской провинции Идлиб, прибыла в субботу вечером в предместье Рамуса города Алеппо (360 км от Дамаска), которое находится под контролем правительственных войск. Как сообщило агентство SANA, процесс эвакуации 5 тысяч жителей селений Эль-Фуа и Кефрая возобновился после взрыва на стоянке автобусов в пригороде Рашидин, который контролируют бандформирования. Согласно последним данным, теракт унес жизни 70 человек, свыше сотни получили ранения.

Террористы, которые пошли на это преступление, заложили взрывчатку в машину, доставившую перемещенным лицам детское питание и продовольствие. Взрыв прогремел рядом с бензоколонкой, что вызвало сильный пожар. По информации SANA, сгорело несколько машин Сирийского общества Красного Полумесяца, сопровождавших колонну. В Рамусу доставлены свыше 50 раненых, им была оказана экстренная помощь.

В соответствии с соглашением о локальном примирении между правительственной армией и вооруженной оппозицией, из Эль-Фуа и Кефраи на первом этапе должно было быть эвакуировано 8 тысяч человек. Жители этих шиитских селений, которые защищают отряды Сил национальной обороны, более двух лет находятся в полной блокаде; продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости доставляются туда вертолетами. На втором этапе эвакуации (предположительно через две недели) Эль-Фуа и Кефраю покинут оставшиеся 8,2 тысячи человек, которые будут размещены в Хомсе и Латакии.

Параллельно осуществляется вывод боевиков экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) из захваченных ими горных курортов Забадани и Мадая под Дамаском. Эта операция осуществляется также по шоссе через Алеппо. В субботу туда прибыли свыше 3 тысяч радикалов с семьями.

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