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Три четверти французов недовольны своим президентом

Международная панорама
16 апреля, 9:40 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Это самый низкий в истории Пятой Республики рейтинг действующего президента в преддверии выборов
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ПАРИЖ, 16 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. 77% французов недовольны действиями на президентском посту представителя Французской социалистической партии Франсуа Олланда. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный службой Ifop.

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Таким образом, этот показатель не изменился за прошедший со времени предыдущего аналогичного опроса месяц. Тем не менее, на прежнем уровне осталось и число респондентов, довольных Франсуа Олландом - 22%.

Примечательно, что абсолютно не изменились и данные по лицам, высказывающим различные оценки деятельности президента. Так, "крайне недовольны" Олландом по-прежнему 38% французов. "Скорее недовольны, чем довольны", - 39%, как и месяц назад. "Очень довольны" всего 2%, и "в целом довольны" - 20%.

Рекорд страны

Своего пика непопулярность Олланда достигла в сентябре 2014 года, когда она находилась на уровне в 86%. Но и сейчас Франсуа Олланд бьет все рекорды непопулярности президентов Пятой Республики, наблюдавшихся в преддверии выборов. В частности у Николя Саркози показатель непопулярности перед президентскими выборами в апреле 2012 года находился "всего" на уровне в 64%.

У генерала де Голля показатель перед президентскими выборами 1965 года составлял 35% - это рекордно низкий для политиков страны уровень. Тогда во втором туре Шарль де Голль получил 55% голосов избирателей, опередив социалиста Франсуа Миттерана (44%).

Рейтинг премьера

Рейтинг премьер-министра Франции Бернара Казнёва за месяц претерпел некоторые изменения. Если число "очень недовольных" им по-прежнему составляет 14%, то число "скорее недовольных, чем довольных" снизилось на 2 пункта и находится на уровне в 35%. "В целом довольны" деятельностью нового премьера 42% и "очень довольны" лишь 4%, как и месяц назад.

Опрос был проведен в период с 7 по 15 апреля на основе представительной выборки в 1.948 человек.

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