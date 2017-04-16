Три четверти французов недовольны своим президентом

ПАРИЖ, 16 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. 77% французов недовольны действиями на президентском посту представителя Французской социалистической партии Франсуа Олланда. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный службой Ifop.

Таким образом, этот показатель не изменился за прошедший со времени предыдущего аналогичного опроса месяц. Тем не менее, на прежнем уровне осталось и число респондентов, довольных Франсуа Олландом - 22%.

Примечательно, что абсолютно не изменились и данные по лицам, высказывающим различные оценки деятельности президента. Так, "крайне недовольны" Олландом по-прежнему 38% французов. "Скорее недовольны, чем довольны", - 39%, как и месяц назад. "Очень довольны" всего 2%, и "в целом довольны" - 20%.

Рекорд страны

Своего пика непопулярность Олланда достигла в сентябре 2014 года, когда она находилась на уровне в 86%. Но и сейчас Франсуа Олланд бьет все рекорды непопулярности президентов Пятой Республики, наблюдавшихся в преддверии выборов. В частности у Николя Саркози показатель непопулярности перед президентскими выборами в апреле 2012 года находился "всего" на уровне в 64%.

У генерала де Голля показатель перед президентскими выборами 1965 года составлял 35% - это рекордно низкий для политиков страны уровень. Тогда во втором туре Шарль де Голль получил 55% голосов избирателей, опередив социалиста Франсуа Миттерана (44%).

Рейтинг премьера

Рейтинг премьер-министра Франции Бернара Казнёва за месяц претерпел некоторые изменения. Если число "очень недовольных" им по-прежнему составляет 14%, то число "скорее недовольных, чем довольных" снизилось на 2 пункта и находится на уровне в 35%. "В целом довольны" деятельностью нового премьера 42% и "очень довольны" лишь 4%, как и месяц назад.

Опрос был проведен в период с 7 по 15 апреля на основе представительной выборки в 1.948 человек.