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Президент Афганистана встретился с помощником Трампа по нацбезопасности

Международная панорама
16 апреля, 14:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
Стороны обсудили ситуацию в области безопасности в Афганистане и вопросы двусторонних отношений
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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент Афганистана Ашраф Гани провел в воскресенье встречу с помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Гербертом Макмастером. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его информации, стороны обсудили ситуацию в области безопасности в Афганистане и вопросы двусторонних отношений.

12 апреля Трамп по итогам переговоров с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора Йенсом Столтенбергом сообщил, что Макмастер направится в Афганистан, "чтобы понять, как США могут добиться прогресса с афганскими партнерами и союзниками по НАТО".

14 апреля состоялся очередной раунд региональных консультаций с целью содействия мирному процессу в Афганистане, инициатором проведения которых выступает Россия. 27 декабря 2016 года состоялась первая встреча, в которой приняли участие РФ, Китай и Пакистан. Во встрече 15 февраля 2017 года к ним присоединились представители Афганистана, Ирана и Индии.

В консультациях 14 апреля приняли участие также Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. США приглашение не приняли. Все три встречи прошли в Москве.

Следующий раунд правительство Афганистана намерено провести в Кабуле, пригласив, помимо прежних участников, США, Евросоюз и ряд других зарубежных партнеров. Сроки проведения встречи определит правительство страны.

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