Франсуа Олланд подверг критике кандидата левых Жан-Люка Меланшона

ПАРИЖ, 16 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Президент Франции Франсуа Олланд упрекнул кандидата в президенты, лидера движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона в упрощенческом подходе к проблемам в его предвыборной программе и выступлениях на митингах. Об этом он заявил, как сообщает Agence France-Presse, в интервью, которое будет передано в воскресенье вечером телеканалом France 5.

"Жан-Люк Меланшон отнюдь не является представителем левых сил, которыми я считают тех левых, которые нацелены на реальное управление страной. Он придерживается точки зрения, которая порой отличается упрощенчеством. Недопустимо заявлять, что не существует виновных в убийстве людей с помощью отравляющих газов в Сирии. Нельзя и заявлять о том, что Владимир Путин имеет право делать все, что захочет" - сказал французский президент.

"Также недопустимо призывать к выходу Франции из НАТО, так как это приведет к серьезным последствиям. Невозможно подвергать сомнению и грандиозный проект создания и развития Европейского союза, в особенности если ты, как это делает сам Меланшон, заявляешь, что следуешь курсом Франсуа Миттерана", - подчеркнул Франсуа Олланд.

Семья Ле Пен

В то же время, отвечая на вопросы журналистов, президент Франции отметил, что не ставит знака равенства между Меланшоном и лидером "Национального фронта" Марин Ле Пен. "Это не одно и то же. Я противостоял в свое время во втором туре выборов отцу Марин Ле Пен, Жан-Мари Ле Пену и прекрасно знаю, что это политик, который ставит под сомнение ценности Французской Республики. С тех времен в этой семье ничего не изменилось в политическом подходе", - сказал Олланд.

Отвечая на вопрос, кого следует считать виновным в случае, если Марин Ле Пен станет президентом Франции, Олланд сказал, что "все будут в этом виноваты". "Партия приходит к власти не сама по себе, а в результате того, что граждане сделали выбор в ее пользу в условиях демократии. И главным виновным в этом случае является глава государства, если он не предостерег людей, не предпринял необходимых шагов". "Я буду считать себя главным виновным в приходе крайне правой партии к власти во Франции, если это действительно произойдет", - подчеркнул Франсуа Олланд.

Нет дебатов

Давая в целом оценку предвыборной кампании во Франции Олланд отметил, что она "не позволяет достичь главного - проведения подлинных дебатов относительно содержания программ кандидатов, их предложений, а, следовательно, тех направлений, по которым должна будет двигаться страна после выборов".

"Реально в ходе нынешней предвыборной кампании речь идет о различного рода аферах, о начале следствия в отношении того или иного человека, о существовании в Елисейском дворце некоего "теневого кабинета". Мы становимся свидетелями различного рода шоу, перед нами разыгрываются спектакли, акции паблик-релейшенз, на сцене появляются политики, держащие в руках оливковые ветви, демонстрируя тем самым, что выступают за мир", - сказал президент Франции.