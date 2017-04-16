Белый дом: США отреагируют на возможное ядерное испытание в КНДР иначе, чем на ракетное

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новая американская администрация ответит на возможное ядерное испытание в КНДР иначе, чем на состоявшееся ракетное. С таким предупреждением выступил на брифинге для журналистов один из внешнеполитических советников в аппарате Белого дома, сопровождающий вице-президента США Майкла Пенса в ходе его турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Если бы это было ядерное испытание, то со стороны США последовали бы другие действия", - утверждал этот член делегации заместителя главы американской администрации, не расшифровывая свое высказывание. При этом он напомнил, что руководство в Пхеньяне сигнализировало недавно о желании осуществить и "ядерное испытание, и ракетный пуск" и подтвердил, что США не исключают такого развития событий. "Одно мы видели, это не мешает ему (лидеру КНДР Ким Чен Ына - прим. корр. ТАСС) осуществить и другое", - сказал представитель Белого дома.

По его словам, США "не были удивлены" нынешним ракетным стартом в Северной Корее, поскольку ожидали его. "Вопрос заключался не в "если", а в "когда", - подчеркнул ведущий брифинга. С его точки зрения, "хорошей новостью" в произошедшем является то, что северокорейская ракета взорвалась практически сразу после старта.

Согласно данным, которые изложил ведущий брифинга, ракета разрушилась примерно на 4-5 секунде полета. Запущена она была из "той же точки" у города Синпхо, где 5 апреля был осуществлен старт баллистической ракеты средней дальности типа "Пуккыксон-2" (KN-15 по западной классификации) и где размещается северокорейская военно- морская база, отметил представитель Белого дома.

"Это не была межконтинентальная баллистическая ракета", - заявил о прошедшем северокорейском испытании сотрудник аппарата Белого дома. Как он уточнил, "в первоначальных отчетах говорилось о том, что, вероятно, это была ракета средней дальности". "Мы зафиксировали пуск, у нас были хорошие разведывательные данные до старта и хорошие разведывательные данные после старта", - заверил член делегации Пенса, прибывшего несколько часов тому назад в Сеул.

Кроме того, ведущий брифинга выразил мнение, что Пекин по итогам встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, прошедшей 6-7 апреля в штате Флорида, уже начал делать "первоначальные шаги" к усилению давления на Пхеньян в целях урегулирования его ядерно- ракетной проблемы. В связи с этим представитель Белого дома заострил внимание на приостановке приема Китаем северокорейских кораблей с грузом угля, экспорт которого является одной из важных статей дохода для Пхеньяна. "Сделать еще предстоит много шагов, но, мне кажется, это хороший первый шаг", - добавил представитель делегации Пенса.