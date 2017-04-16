Манифестация против митинга Ле Пен прошла рядом с Парижем

ПАРИЖ, 16 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Более четырех сотен человек провели масштабную манифестацию протеста против намеченного на вечер 17 апреля митинга лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен. Акцию проводили французские антифашистские организации, активисты Новой антикапиталистической партии, профсоюз "Солидер", ассоциация иммигрантов-нелегалов.

Митинг лидера "Нацфронта" будет организован в концертном зале "Зенит", расположенном на территории Парижа у самой его северо-восточной границы. Манифестация проходила в нескольких сотнях метров от здания зала, по другую сторону кольцевой дороги, в городе Обервилье (департамент Сена-Сен-Дени).

"Мы не хотим присутствия фашистов в Париже и его пригородах", "Фашизм - это гангрена общества"- скандировали манифестанты. Они несли лозунги "Не допустим прихода к власти "Национального фронта". Манифестация быстро переросла в столкновения с силами полиции. В стражей порядка полетели не только камни, но и бутылки с зажигательной жидкостью.

Полиция немедленно ответила применением слезоточивого газа, постепенно отступая от манифестантов, чтобы не дать им возможности завязать драку. Инциденты были спровоцированы группой из пяти десятков радикалов, лица которых были скрыты масками. После того как они покинули колонну манифестантов, акция мирно завершилась у здания мэрии 19-го парижского округа. Еще одна крупная акция протеста намечена в этом же районе завтра.