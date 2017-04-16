Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Манифестация против митинга Ле Пен прошла рядом с Парижем

Международная панорама
16 апреля, 19:41 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Протестующие несли лозунги "Не допустим прихода к власти "Национального фронта"
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 16 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Более четырех сотен человек провели масштабную манифестацию протеста против намеченного на вечер 17 апреля митинга лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен. Акцию проводили французские антифашистские организации, активисты Новой антикапиталистической партии, профсоюз "Солидер", ассоциация иммигрантов-нелегалов.

Митинг лидера "Нацфронта" будет организован в концертном зале "Зенит", расположенном на территории Парижа у самой его северо-восточной границы. Манифестация проходила в нескольких сотнях метров от здания зала, по другую сторону кольцевой дороги, в городе Обервилье (департамент Сена-Сен-Дени).

"Мы не хотим присутствия фашистов в Париже и его пригородах", "Фашизм - это гангрена общества"- скандировали манифестанты. Они несли лозунги "Не допустим прихода к власти "Национального фронта". Манифестация быстро переросла в столкновения с силами полиции. В стражей порядка полетели не только камни, но и бутылки с зажигательной жидкостью.

Полиция немедленно ответила применением слезоточивого газа, постепенно отступая от манифестантов, чтобы не дать им возможности завязать драку. Инциденты были спровоцированы группой из пяти десятков радикалов, лица которых были скрыты масками. После того как они покинули колонну манифестантов, акция мирно завершилась у здания мэрии 19-го парижского округа. Еще одна крупная акция протеста намечена в этом же районе завтра.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Президентские выборы во Франции
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: космос на Земле и Земля в ожидании Пасхи
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
Фото
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
7
Выжившие из Мосула: лев Симба и медведица Лула
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Афганистан просит у России поддержки в снабжении и обучении армии и полиции
2
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
3
Полина Попова из Свердловской области завоевала титул "Мисс Россия - 2017"
4
ХК СКА во второй раз стал обладателем Кубка Гагарина
5
В московских аэропортах из-за непогоды отменены 24 рейса
6
В центре Москвы Maserati врезался в столб и загорелся
7
Более 50% проголосовавших высказались за поправки в конституцию Турции
Темы дня
Загрузка...
Реклама