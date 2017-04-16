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МИД САР: взрыв в Сирии стал ответом боевиков на успешную борьбу с террором

Международная панорама
16 апреля, 19:44 UTC+3 БЕЙРУТ БЕЙРУТ 16, апреля. /ТАСС
В сирийском ведомстве уверены, что вылазка стала частью "кампании террористов" по срыву национального примирения
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Материал из 1 страницы

БЕЙРУТ, 16 апреля. /ТАСС/. Нападение на сирийских беженцев в пригороде Алеппо (360 км от Дамаска) стало ответом террористов на успехи ВС Сирии и ее союзников в борьбе с террористическими группировками "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ). Об этом говорится в письме МИД САР, направленном в Совет Безопасности ООН.

"Эта трусливая атака стала ответом террористов и их нанимателей на достижения сирийской армии и ее союзников в борьбе с ИГ, "Джебхат ан-Нусрой" и связанными с ними вооруженными формированиями", - приводит агентство SANA выдержки из послания. В ведомстве уверены, что вылазка стала частью "кампании террористов" по срыву национального примирения в Сирии.

В связи с инцидентом Дамаск в очередной раз обращает внимание международного сообщества на "необходимость совместного противостояния терроризму при полной координации и сотрудничестве с властями Сирии".

Взрыв был устроен в субботу вечером на перевалочном пункте, где остановилась колонна автобусов с эвакуируемыми жителями из двух шиитских сел Эль-Фуа и Кефраи, расположенных в сирийской провинции Идлиб. Террористы подорвали взрывчатку в пикапе, доставившим беженцам детское питание и продовольствие. Бомба взорвалась рядом с бензоколонкой, что вызвало сильный пожар. Сгорело 20 машин Сирийского общества Красного Креста, сопровождавших колонну, по последним данным, теракт унес жизни 70 человек, свыше сотни получили ранения.

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