Совет Европы: Турция после референдума должна обеспечить независимость судебной системы

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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд призвал власти Турции обеспечить независимость судебной системы республики. С соответствующим заявлением, размещенном на сайте СЕ, он выступил после подведения предварительных итогов прошедшего в Турции референдума по внесению изменений в конституцию.
"Турецкие избиратели проголосовали за поправки в конституцию. Ввиду скорого подведения окончательных итогов турецкое руководство должно тщательно рассмотреть следующие шаги. Крайне важно обеспечить независимость судебной системы в соответствии с принципом верховенства права, закрепленным в Европейской конвенции о правах человека", - отметил Ягланд.
Он подчеркнул, что СЕ, в который Турция входит с 1949 года, готов оказать Анкаре поддержку в этом вопросе.
В соответствии с предварительными неофициальными результатами подсчета 99% бюллетеней за пакет вводящих президентскую форму правления поправок в конституцию республики высказались 51,3% граждан. Явка составила 86%. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.