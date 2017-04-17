Дутерте считает Трампа "прагматичным мыслителем"

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал своего американского коллегу Дональда Трампа "прагматичным мыслителем". Об этом сообщила филиппинская газета Philippin Star.
"Трамп - реалист и прагматичный мыслитель", - привело издание слова Дутерте, сказанные им в субботу во время выступления в Дохе перед представителями филиппинской диаспоры в Катаре.
Президент Филиппин, отметила газета, также полагает, что Трамп не стал бы миллионером, будь он глупым человеком. "Трамп - мудрый человек, даже если он не кажется таковым", - сказал Дутерте. По его мнению, в этом заключается сходство американского лидера с ним.