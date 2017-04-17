Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дутерте считает Трампа "прагматичным мыслителем"

Международная панорама
17 апреля, 1:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Президент Филиппин полагает, что американский лидер не стал бы миллионером, будь он глупым человеком
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал своего американского коллегу Дональда Трампа "прагматичным мыслителем". Об этом сообщила филиппинская газета Philippin Star.

"Трамп - реалист и прагматичный мыслитель", - привело издание слова Дутерте, сказанные им в субботу во время выступления в Дохе перед представителями филиппинской диаспоры в Катаре.

Президент Филиппин, отметила газета, также полагает, что Трамп не стал бы миллионером, будь он глупым человеком. "Трамп - мудрый человек, даже если он не кажется таковым", - сказал Дутерте. По его мнению, в этом заключается сходство американского лидера с ним.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Дутерте, Родриго
Страны
США Филиппины
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
7
Выжившие из Мосула: лев Симба и медведица Лула
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
2
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Москве
3
В центре Москвы Maserati врезался в столб и загорелся
4
В центре Москвы горит офисное здание
5
Boeing 737 выкатился за пределы рулежной дорожки во Внукове
6
Помощник Трампа считает, что настало время для жестких переговоров с РФ по Сирии
7
Полина Попова из Свердловской области завоевала титул "Мисс Россия - 2017"
Темы дня
Загрузка...
Реклама