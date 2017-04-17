Экс-советник штаба Трампа назвал "полной фальшивкой" досье на президента США

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ВАШИНГТОН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Досье на президента США Дональда Трампа, составленное бывшим сотрудником британской внешней разведки (МИ-6) Кристофером Стилом и получившее скандальную известность, является "полной фальшивкой". С таким заявлением выступил в интервью, опубликованном в воскресенье вечером в газете Washington Times, бывший сотрудник избирательного штаба нынешнего американского лидера Картер Пейдж.
"(Содержащиеся в досье) ошибки настолько смехотворны и забавны, что слов не хватает", - сказал этот бывший представитель избирательной кампании Трампа. По его оценке, утверждения, изложенные в составленном Стилом документе, являются "просто настолько дикими, что это поражает".
При этом Пейдж категорически опроверг ряд ключевых положений досье Стила. Пейдж прежде всего заверил, что он не встречался с бывшим главой избирательного штаба Трампа Полом Манафортом и не плел вместе с ним заговор, направленный на то, чтобы во взаимодействии с российскими спецслужбами ставить палки в колеса Хиллари Клинтон. Последняя была соперником республиканца Трампа на прошлогодних президентских выборах в США, представляя Демократическую партию.
Кроме того, Пейдж вновь подчеркнул, что никогда не встречался с главным исполнительным директором "Роснефти" Игорем Сечиным, вопреки написанному в досье Стила. "Нет, я его никогда не встречал. Это полная ложь", - отметил Пейдж.
Трамп ранее назвал досье Стила и публикации на эту тему в американской печати "фальшивкой и тотальной политической охотой на ведьм". Со своей стороны пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Кремль считает тему доклада о якобы имеющемся у Москвы компромате на Трампа закрытой, так как "подобные фальшивки" не стоят такого внимания.