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Экс-советник штаба Трампа назвал "полной фальшивкой" досье на президента США

Международная панорама
17 апреля, 4:07 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Утверждения, изложенные в составленном бывшим сотрудником МИ-6 досье, Картер Пейдж назвал "настолько дикими, что это поражает"
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Картер Пейдж

Картер Пейдж

© EPA/YURI KOCHETKOV

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Досье на президента США Дональда Трампа, составленное бывшим сотрудником британской внешней разведки (МИ-6) Кристофером Стилом и получившее скандальную известность, является "полной фальшивкой". С таким заявлением выступил в интервью, опубликованном в воскресенье вечером в газете Washington Times, бывший сотрудник избирательного штаба нынешнего американского лидера Картер Пейдж.

"(Содержащиеся в досье) ошибки настолько смехотворны и забавны, что слов не хватает", - сказал этот бывший представитель избирательной кампании Трампа. По его оценке, утверждения, изложенные в составленном Стилом документе, являются "просто настолько дикими, что это поражает".

При этом Пейдж категорически опроверг ряд ключевых положений досье Стила. Пейдж прежде всего заверил, что он не встречался с бывшим главой избирательного штаба Трампа Полом Манафортом и не плел вместе с ним заговор, направленный на то, чтобы во взаимодействии с российскими спецслужбами ставить палки в колеса Хиллари Клинтон. Последняя была соперником республиканца Трампа на прошлогодних президентских выборах в США, представляя Демократическую партию.

Кроме того, Пейдж вновь подчеркнул, что никогда не встречался с главным исполнительным директором "Роснефти" Игорем Сечиным, вопреки написанному в досье Стила. "Нет, я его никогда не встречал. Это полная ложь", - отметил Пейдж.

Трамп ранее назвал досье Стила и публикации на эту тему в американской печати "фальшивкой и тотальной политической охотой на ведьм". Со своей стороны пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Кремль считает тему доклада о якобы имеющемся у Москвы компромате на Трампа закрытой, так как "подобные фальшивки" не стоят такого внимания.

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