Пенс посетил Демилитаризованную зону на границе Республики Корея и КНДР

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СЕУЛ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Вице-президент США Майкл Пенс посетил Демилитаризованную зону (ДМЗ), выполняющую роль фактической границы между Республикой Корея и КНДР. Об этом сообщил южнокорейский телеканал KBS.
По его данным, отец Пенса участвовал в Корейской войне в 1950-1953 годах, поэтому этот район имеет для него особое значение. "Это свидетельство нерушимой связи между американским и южнокорейским народами", - заметил Пенс в этой связи.
В понедельник он проведет в Сеуле переговоры с исполняющим обязанности президента Республики Корея Хван Гё Аном, с которым обсудит двусторонний военно-политический союз и ракетно-ядерную проблему КНДР.
"Переговоры состоятся во второй половине дня в резиденции Хван Гё Ана. По итогам встречи состоится пресс-конференция", - отмечается в сообщении администрации главы государства. Ожидается, что стороны также сделают совместное заявление, в котором предостерегут КНДР от совершения новых военных провокаций, таких как ракетные пуски или ядерные испытания.
Южнокорейские политологи полагают, что главной темой переговоров Хван Гё Ана и Пенса станет двустороннее взаимодействие в оказании санкционного и дипломатического давления на Пхеньян с целью заставить его отказаться от ракетно-ядерной программы.
Вице-президент США также ознакомит южнокорейского лидера с подходами новой американской администрации к решению северокорейской проблемы. Кроме того, ожидается, что стороны подтвердят намерение развернуть в Южной Корее батарею американской ПРО THAAD, а также призовут Китай отказаться от необъявленных экономических санкций в отношении Сеула.
Вице-президент США прибыл в Республику Корея в воскресенье. Пенс отправился в субботу в турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Первой остановкой заместителя главы американской администрации стал Сеул, где он пробудет до 18 апреля.
Ситуация в регионе обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков.