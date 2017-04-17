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Ким Чен Ын присутствовал на концерте для участников военного парада в Пхеньяне

Международная панорама
17 апреля, 6:55 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров
Военный парад приурочен к 105-й годовщине со дня рождения основателя народной республики Ким Ир Сена
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ПХЕНЬЯН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на концерте Государственного заслуженного хора по случаю национального праздника - 105-й годовщины со дня рождения основателя народной республики Ким Ир Сена. Мероприятие, состоявшееся в субботу, было организовано для участников военного парада, приуроченного к национальному празднику - 105-й годовщине со дня рождения основателя народной республики Ким Ир Сена.

Как сообщает информационное агентство ЦТАК, артисты исполнили популярные в стране патриотические песни "Слава Трудовой партии Кореи", "Желаем доброго здоровья верховному главнокомандующему", "Мощью нашего оружия будем гарантировать мир", "Революционная армия признает руководство только нашего маршала" и другие.

После концерта глава государства выразил уверенность, что участники военного парада "будут и впредь с честью выполнять свою миссию, обеспечивая надежную защиту социализма, активно участвовать в строительстве социалистической державы".

15 апреля на центральной площади Пхеньяна состоялся масштабный парад, на котором присутствовал лидер КНДР. Согласно утверждению ряда военных экспертов, среди новинок была баллистическая ракета морского базирования, предназначенная для подводных лодок. По площади имени Ким Ир Сена прошла бронетехника: танки, самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты. Были показаны произведенные в КНДР новые модификации реактивных систем залпового огня.

Перед почетной трибуной, на которой находился Ким Чен Ын, прошли также парадные расчеты подразделений всех видов вооруженных сил КНДР, включая женские. Парад сопровождался воздушным шоу: группа самолетов изобразила в небе над Пхеньяном цифру 105. Принимавший парад председатель Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР улыбался и приветствовал участников парада.

Перед смотром на площади выступил заместитель председателя ЦК ТПК и Госсовета страны Цой Рён Хе, который заявил, что "КНДР примет самые решительные контрмеры в ответ на агрессию США". "Если США осмелятся на любую провокацию, мы мгновенно нанесем разрушительный удар, на ядерную войну мы ответим своим ядерным ударом", - подчеркнул он.

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