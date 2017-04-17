Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Fox: первая леди и младший сын президента США переедут в Вашингтон летом

Международная панорама
17 апреля, 10:05 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Меланья Трамп отложила переезд в Белый дом на несколько месяцев, чтобы дать возможность 11-летнему Бэррону завершить учебный год в привычной для него обстановке в Нью-Йорке, сообщил источник
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Супруга президента США Меланья Трамп и его младший сын Бэррон переберутся из родного Нью-Йорка в Вашингтон нынешним летом. Об этом сообщила телекомпания Fox, ссылающаяся на неназванного сотрудника аппарата Белого дома высокого ранга.

По свидетельству этого источника, переезд состоится после того, как 11-летний Бэррон, посещающий элитную частую школу, завершит учебный год в привычной обстановке. Намерение Меланьи отложить на несколько месяцев прибытие в Белый дом, чтобы дать Бэррону возможность закончить учебный год, ранее подтверждал и сам глава администрации США Дональд Трамп, инаугурация которого состоялась 20 января.

СПЕЦПРОЕКТ
Трамп и его семья: кто есть кто в семье миллиардера
Американские СМИ задают вопрос: будет ли Белый дом отделен от бизнеса Трампа после его вступления в должность президента

В свою очередь телеканал NBC уточнил, что Меланья и Бэррон въедут в главную президентскую резиденцию, расположенную в Вашингтоне по адресу Пенсильвания-авеню, 1600, как ожидается, "после июня". Цитируя неназванные источники, NBC отметил, что Меланья в настоящее время принимает активное участие в подборе мебели для жилых покоев в Белом доме. Пока Меланья и Бэррон остаются в городе на Гудзоне, где проживают в пентхаусе небоскреба Trump Tower.

Кстати, Бэррон станет первым за минувшие больше чем полвека сыном президента США, проживающим в Белом доме. В последний раз столичная президентская резиденция видела сына главы государства только в 1963 году. Тогда это был ребенок 35-го президента США Джона Кеннеди - Джон Кеннеди-младший.

Меланья Трамп - 46-летняя натурализованная американка. Родилась она в Словении и до замужества носила фамилию Кнавс. В общей сложности у 70-летнего нынешнего американского лидера пятеро детей от трех браков - две дочери и трое сыновей. Несовершеннолетним ребенком 45-го президента США является только Бэррон.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
7
Выжившие из Мосула: лев Симба и медведица Лула
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос трехмесячного "террориста"
2
Пенс: эра "стратегического терпения" США в отношении КНДР завершилась
3
ЦБ отозвал у двух страховых компаний лицензии по видам деятельности
4
Минобороны начало проводить виртуальные экскурсии по военной базе в Арктике
5
На Бородинском мосту в центре Москвы столкнулись более 10 машин
6
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
7
Эрнст: Первый канал сам создал рейтинги "Евровидению"
Темы дня
Загрузка...
Реклама