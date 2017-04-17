Fox: первая леди и младший сын президента США переедут в Вашингтон летом

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ВАШИНГТОН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Супруга президента США Меланья Трамп и его младший сын Бэррон переберутся из родного Нью-Йорка в Вашингтон нынешним летом. Об этом сообщила телекомпания Fox, ссылающаяся на неназванного сотрудника аппарата Белого дома высокого ранга.
По свидетельству этого источника, переезд состоится после того, как 11-летний Бэррон, посещающий элитную частую школу, завершит учебный год в привычной обстановке. Намерение Меланьи отложить на несколько месяцев прибытие в Белый дом, чтобы дать Бэррону возможность закончить учебный год, ранее подтверждал и сам глава администрации США Дональд Трамп, инаугурация которого состоялась 20 января.
В свою очередь телеканал NBC уточнил, что Меланья и Бэррон въедут в главную президентскую резиденцию, расположенную в Вашингтоне по адресу Пенсильвания-авеню, 1600, как ожидается, "после июня". Цитируя неназванные источники, NBC отметил, что Меланья в настоящее время принимает активное участие в подборе мебели для жилых покоев в Белом доме. Пока Меланья и Бэррон остаются в городе на Гудзоне, где проживают в пентхаусе небоскреба Trump Tower.
Кстати, Бэррон станет первым за минувшие больше чем полвека сыном президента США, проживающим в Белом доме. В последний раз столичная президентская резиденция видела сына главы государства только в 1963 году. Тогда это был ребенок 35-го президента США Джона Кеннеди - Джон Кеннеди-младший.
Меланья Трамп - 46-летняя натурализованная американка. Родилась она в Словении и до замужества носила фамилию Кнавс. В общей сложности у 70-летнего нынешнего американского лидера пятеро детей от трех браков - две дочери и трое сыновей. Несовершеннолетним ребенком 45-го президента США является только Бэррон.