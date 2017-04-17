Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Марин Ле Пен стала самым обсуждаемым французским политиком в США

Международная панорама
17 апреля, 11:42 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Сергей Щербаков
По данным исследования компании Linkfluence, около 50% все политических дискуссий в США о выборах во Франции посвящены лидеру "Нацфронта"
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Предстоящие в конце недели президентские выборы во Франции интересуют не только французских избирателей, но и американских. При этом наиболее обсуждаемой в США кандидатурой является лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. Об этом сообщает телеканал BFM-TV со ссылкой на исследование компании Linkfluence, специализирующейся на анализе популярных запросов и тенденций в интернете.

Как выяснили специалисты, проанализировавшие порядка 1,5 млн. комментариев в американском сегменте интернет-пространства, около 50% всех политических дискуссий по выборам во Франции - соцсети, формы, блоги - посвящены именно Марин Ле Пен. И большинство записей носят позитивный характер. При этом интерес к остальным кандидатам заметно меньше.

Читайте также новости по теме:
Президентские выборы во Франции
© AP Photo/Claude Paris
Аналитики предлагают шесть сценариев исхода выборов во Франции
Журналисты обнаружили новые факты в скандале вокруг жены Франсуа Фийона
Битва за Елисейский дворец: российский фактор в избирательной кампании

В целом же на англоязычных форумах лидеру "Нацфронта" уделяется порядка 20% контента, связанного с избирательным марафоном во Франции. По данным Linkfluence, остальные кандидаты, как Эмманюэль Макрон, Франсуа Фийон или Жан-Люк Меланшон, гораздо менее известны: на них приходится в среднем менее 5% интернет-дискуссий по другую сторону Атлантики.

"Этот феномен напрямую связан с недавней победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, - отмечает Гилем Фуэтию, сооснователь компании Linkfluence. - Конечно, мнение американских избирателей не окажет заметного влияния на исход выборов во Франции, но тенденция весьма показательна".

Всего на президентских выборах во Франции баллотируются 11 кандидатов. Именно Марин Ле Пен является фаворитом первого тура голосования, который состоится 23 апреля. Почти вровень с ней идет лидер надпартийного движения "На марше" Эмманюэль Макрон, а замыкает тройку лидеров кандидат от французских "Республиканцев" Франсуа Фийон. Впрочем, в последние дни значительно вырос рейтинг крайне левого кандидата Жан-Люка Меланшона, который буквально дышит в спину Фийону.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Ле Пен, Марин
Страны
США Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
7
Выжившие из Мосула: лев Симба и медведица Лула
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос трехмесячного "террориста"
2
Владимир Путин принял отставку главы Свердловской области
3
ФСБ перекрыла канал поставок оружия с Украины и из ЕС в Россию
4
ЦБ отозвал у двух страховых компаний лицензии по видам деятельности
5
Пенс: эра "стратегического терпения" США в отношении КНДР завершилась
6
Семья в Кузбассе обвиняется в истязании опекаемых детей и убийстве одного из них
7
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
Темы дня
Загрузка...
Реклама