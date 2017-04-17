ВС Латвии утверждают, что заметили российские подлодки и корабль вблизи границы республики

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РИГА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Российские подводные лодки и военный корабль были замечены вблизи границы Латвии. С таким утверждением выступили Национальные вооруженные силы (НВС) республики.
"В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 5,5 морских милях от территориальных вод военно-морские силы идентифицировали 16 апреля две подводные лодки класса "Кило" Вооруженных сил России", - говорится в сообщении, размещенном на странице НВС в сети микроблогов Twitter.
Кроме того, в 20 морских милях было замечено российское судно технической поддержки подводной лодки "СС-750", утверждают НВС страны.
LV ekskl. ekonom. zonā 20 j.j. no terit. jūras bruņotie spēki 16.04.identificēja Krievijas BS Kashtan klases zemūdenes atbalsta kuģi SS-750.— NBS (@Latvijas_armija) 17 апреля 2017 г.
По версии Министерства обороны Латвии, российские военные самолеты и корабли в прошлом году приближались к границам республики 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.
Посол РФ в Латвии ранее неоднократно заявлял, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.