Избранный президент Южной Осетии Бибилов сложит полномочия спикера парламента 18 апреля

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ЦХИНВАЛ, 17 апреля. /ТАСС/. Парламент Южной Осетии на заседании 18 апреля рассмотрит вопросы о прекращении полномочий депутата и председателя парламента Анатолия Бибилова, избранного новым президентом республики. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в парламенте.
"Сегодня на президиуме парламента была утверждена повестка заседания на 18 апреля, согласно которой будут рассмотрены вопросы лишения Анатолия Бибилова депутатского мандата и освобождения его от должности спикера парламента", - сказал собеседник.
В случае одобрения парламента Бибилов покинет пост его председателя, исполнять обязанности спикера будет первый заместитель председателя Инал Мамиев.
Как сообщили ТАСС в предвыборном штабе Бибилова, на инаугурацию, которая состоится 21 апреля в Цхинвале, приглашены более 300 гостей, в том числе из российского руководства, а также главы северокавказских республик. По данным в президентской администрации, также среди приглашенных - руководители дружественных республике государств.
По предварительной информации, церемония вступления в должность избранного президента пройдет на городском стадионе Цхинвала.
9 апреля в Южной Осетии прошли выборы президента, параллельно граждане республики отвечали на вопрос, согласны ли они с переименованием страны в Государство Алания (наименование Республика Южная Осетия в этом случае сохраняется как равнозначное). Выборы и референдум в Южной Осетии признаны состоявшимися, явка составила около 80%, за Бибилова отдали голоса 54,8% избирателей. За переименование республики выступили 80% избирателей.