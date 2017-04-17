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В Госдепе ожидают окончательного доклада ОБСЕ по референдуму в Турции

Международная панорама
17 апреля, 19:39 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
В ведомстве также выражают надежду на то, что власти Турции будут защищать фундаментальные права и свободы всех своих граждан вне зависимости от их волеизъявления 16 апреля
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ВАШИНГТОН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Госдепартамент США ожидает публикации итогового доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) по прошедшему референдуму в Турции; согласно первоначальным оценкам, в ходе его проведения были допущены нарушения. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Марк Тонер.

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"Мы благодарим миссию наблюдателей ОБСЕ за проделанную ими важную работу и отмечаем проблемы, обозначенные в ходе первоначальной оценки прошедших кампании и голосования. Среди этих проблем - выявленные нарушения, допущенные в день голосования, а также неравные условия во время сложного предвыборного периода, который проходил в условиях чрезвычайного положения. Мы ожидаем итогового доклада БДИПЧ ОБСЕ, на составление которого, как мы понимаем, потребуется несколько недель", - сказал дипломат.

В Госдепартаменте также выражают надежду на то, что "власти Турции будут защищать фундаментальные права и свободы всех своих граждан вне зависимости от их волеизъявления 16 апреля, как того требует турецкая конституция" и взятые на себя Анкарой международные обязательства. "Мы призываем избирателей и партии по обе стороны сосредоточиться на совместной работе во благо будущего Турции и в целях сохранения конструктивного политического диалога", - добавил Тонер.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены укреплению наших двусторонних отношений. США продолжают поддерживать развитие демократии в Турции, при которой приверженность верховенству закона и разнообразию свободных СМИ имеет важное значение", - резюмировал представитель Госдепартамента.

На референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию. По предварительным результатам подсчета 99,9% бюллетеней за пакет поправок к конституции республики высказались 51,3% граждан, явка составила 86%. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице- президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.

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