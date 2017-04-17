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Эрдоган не исключил проведения референдума по выходу из переговоров с ЕС

Международная панорама
17 апреля, 20:23 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
Турецкий лидер отметил, что ЕС либо будет держать данные обещания. либо будет страдать от последствий
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АНКАРА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турция может провести референдум по вопросу прекращения переговоров о вступлении в Евросоюз . Об этом заявил во время выступления в Анкаре президент Турции Тайип Эрдоган.

"54 года нас заставляют ждать у дверей ЕС. Но теперь мы сядем, поговорим и проведем всенародное голосование и по этому вопросу. Одна из стран-основателей ЕС - Великобритания - выходит из союза. Вышла Норвегия. У нас решает народ, мы спросим у него и сделаем так, как он скажет", - заявил Эрдоган, имея в виду возможное голосование по выходу из переговорного процесса с ЕС.

Он указал, что ЕС "либо будет держать данные обещания. либо будет страдать от последствий". "Нельзя поддерживать террористические организации, и Турция не позволит появиться никаким террористическим образованиям у своих границ", - заявил президент.

Коснувшись темы военной операции Турции в Сирии "Щит Евфрата", Эрдоган заявил, что "она не последняя". "Мы готовы провести любые операции и сделать все, чтобы избавиться от террористов, кормящихся возле наших границ. Мы усилим работу на этом направлении в ближайший период", - сказал он.

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