Эрдоган не исключил проведения референдума по выходу из переговоров с ЕС

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АНКАРА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турция может провести референдум по вопросу прекращения переговоров о вступлении в Евросоюз . Об этом заявил во время выступления в Анкаре президент Турции Тайип Эрдоган.
"54 года нас заставляют ждать у дверей ЕС. Но теперь мы сядем, поговорим и проведем всенародное голосование и по этому вопросу. Одна из стран-основателей ЕС - Великобритания - выходит из союза. Вышла Норвегия. У нас решает народ, мы спросим у него и сделаем так, как он скажет", - заявил Эрдоган, имея в виду возможное голосование по выходу из переговорного процесса с ЕС.
Он указал, что ЕС "либо будет держать данные обещания. либо будет страдать от последствий". "Нельзя поддерживать террористические организации, и Турция не позволит появиться никаким террористическим образованиям у своих границ", - заявил президент.
Коснувшись темы военной операции Турции в Сирии "Щит Евфрата", Эрдоган заявил, что "она не последняя". "Мы готовы провести любые операции и сделать все, чтобы избавиться от террористов, кормящихся возле наших границ. Мы усилим работу на этом направлении в ближайший период", - сказал он.