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Число беженцев из Мосула приближается к 500 тыс.

Международная панорама
17 апреля, 21:23 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Как сообщил представитель генсека, ООН и ее партнеры "работают круглые сутки", увеличивая вместимость лагерей для беженцев
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ООН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Почти полмиллиона жителей Мосула покинули свои дома с начала операции по освобождению этого иракского города от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) шесть месяцев назад. Об этом сообщил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Почти полмиллиона человек были вынуждены покинуть свои дома с начала военных операций по освобождению Мосула шесть месяцев назад", - сказал он. Дюжаррик привел оценки координатора гуманитарной помощи в Ираке Лиз Гранде, которая ранее сегодня предупредила, что в общей сложности Мосул могут покинуть "до одного миллиона человек". По данным всемирной организации, в настоящий момент в западных районах города остаются до 500 тыс. человек.

Как сообщил представитель генсека, ООН и ее партнеры "работают круглые сутки", увеличивая вместимость лагерей для беженцев, "чтобы они смогли принять еще сотни тысяч человек, которые могут бежать (из города) в ближайшие дни и недели".

Кампания по освобождению второго по величине населенного пункта Ирака и главного бастиона ИГ в стране началась 17 октября прошлого года. К концу января под контроль властей перешел Восточный Мосул, а 19 февраля иракский премьер-министр Хейдар аль-Абади объявил о наступлении на западные кварталы города.

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